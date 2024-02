"Welche Familie tut so etwas?": Vorwürfe gegen Royal Family

Nachdem Harry und Meghan ihren britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage auf Geheiß von König Charles III. im vergangenen Jahr räumen mussten, hatte Harry quasi kein Dach über dem Kopf. Anstatt in einer der königlichen Residenzen zu nächtigen, musste er in einem Hotel einkehren. Das Treffen mit Charles, das der Grund für Harrys Reise war, soll lediglich 45 Minuten gedauert haben, während Prinz William ganz darauf verzichtet haben soll, seinen Bruder zu sehen.

Adels-Expertin Jan Moir behauptet in ihrer Kolumne für die Daily Mail, die Situation würde Bände sprechen darüber, wie belastet das Verhältnis der Royal Family zu Harry inzwischen ist.

Die erhoffte Versöhnung zwischen den beiden Brüdern blieb damit einmal mehr aus. Dass Prinz Harry einen so weiten Weg auf sich genommen hat, um derart behandelt zu werden, sorgt für Aufsehen.

"Ich kann mir gut vorstellen, wie alles gelaufen ist. Als Prinz Harry am Telefon die schlechten Nachrichten von König Charles hörte, beschloss er impulsiv, nach London zu fliegen, um seinen Vater zu besuchen. Das sei nicht nötig, beharrte Charles vielleicht. Mir geht es gut, lieber Junge. Bitte keine Aufregung", schreibt Moir über Harrys Blitz-Besuch in seiner Heimat.

Die Dynamik innerhalb der Royal Family dürfte so angespannt sein, dass Prinz Harry es schwer haben dürfte, wieder als vollwertiges Mitglied der Familie angesehen zu werden.

"Was für eine Familie verhält sich so?", fragt sich die Adels-Expertin. "Vielleicht eine, die sehr nervös ist. Eine, die durch das, was vorher passiert ist, stark verbrüht wurde."

Harrys Absichten, "egal wie gut gemeint, müssen von einigen Palastbeamten als fragwürdig angesehen worden sein", spekuliert Moir - in Anspielung auf die Vorwürfe, welche die Sussexes in der Vergangenheit gegen Harry Familie erhoben haben.

"Ich zweifle keinen Moment daran, dass Harry ein besorgter und liebevoller Sohn ist", so die Adels-Expertin weiter. Sein Status innerhalb der Königsfamilie scheine inzwischen aber in Beton gegossen zu sein, während eine Versöhnung mittlerweile unwahrscheinlicher denn je sei.

Im Vorfeld von Harrys England-Reise war die Hoffnung noch groß, dass es die Königsfamilie vielleicht schaffen könnte, die bestehenden Streitigkeiten beiseite zu legen.