William und Kate müssen wegen Charles' Krebsdiagnose Opfer bringen

William ist sechzehn Jahre älter als seine Großmutter in diesem entscheidenden Moment und seine Kinder sind älter. Und auch wenn er nicht so bald König wird, wird sich sein Leben in jeder anderen Hinsicht verändern, stellt der Adels-Experte fest.

Die Sorge um die Gesundheit seines Vaters dürfte Prinz William schwer treffen. "Es ist nicht schwer, sich die Verwirrung der Gefühle vorzustellen, die Prinz William [...] durch den Kopf gehen wird: Traurigkeit und Besorgnis über die Krankheit seines Vaters, aber auch Verwirrung über die enorme Herausforderung, vor der er jetzt steht, und die unvermeidlichen Opfer, die er bringen muss", schreibt Adels-Experte Richard Kay in einer Kolumne in der Daily Mail.

"Plötzlich geraten alle seine und Kates sorgfältig durchdachten Pläne, bei denen das Wohl ihrer Kinder im Vordergrund stand, in Gefahr", schreibt Kay. "Was die Unsicherheit noch größer macht, ist die Unnachgiebigkeit des Zustands des Königs."

"Noch nie hat sich das Leben im Goldfischglas der königlichen Familie so einsam oder so gefährlich angefühlt. Für William ist der Druck doppelt so groß, denn die zusätzliche Belastung, die während der Krebsbehandlung seines Vaters entsteht, muss alleine bewältigt werden", so der Adels-Experte über die Herausforderungen, mit denen sich der zukünftige Monarch derzeit konfrontiert sieht.

Was geschieht, wenn Charles seine Aufgaben nicht erfüllen kann?

Ist der König erkrankt oder weilt im Ausland, kann er einige Aufgaben an "Counsellors of State" - also Staatsräte - übertragen. Dabei handelt es sich traditionell um die Ehefrau des Monarchen, also Königin Camilla, sowie die ersten vier Personen der Thronfolge, die älter als 21 Jahre sind. Das sind Charles' Söhne Prinz William und Prinz Harry, sein Bruder Prinz Andrew und dessen älteste Tochter Prinzessin Beatrice. Vorgeschrieben ist, dass mindestens zwei zusammenarbeiten. Da Harry und Andrew aus verschiedenen Gründen keine Termine für die Royals übernehmen, wurden Ende 2022 auf Bitte von Charles auch seine Schwester Prinzessin Anne und sein jüngster Bruder Prinz Edward zu Staatsräten ernannt.