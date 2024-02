Nach Charles' Diagnose: England-Besuch artet für Prinz Harry in Enttäuschung aus

Nachdem er Berichten zufolge persönlich von Charles' von dessen Krebsdiagnose erfahren haben soll, ich Prinz Harry diese Woche ohne Frau und Kinder nach England gereist. Harry soll nicht gezögert haben und sei unverzögert in ein Flugzeug gesprungen, damit er am bereits am Dienstag in Großbritannien sein kann, so ein Bericht der Daily Mail. Experten hofften gar auf eine Versöhnung Harrys mit seinem Bruder Prinz William - doch der England-Aufenthalt des Herzogs von Sussex verlief nicht gerade entspannt.

Harry nächtigte im Hotel: Treffen mit Charles dauerte nur 45 Minuten "Für die königliche Familie – einschließlich der Sussexes – ist es so wichtig, dass alle am selben Strang ziehen", hatte Royal-Kenner Richard Fitzwilliams im Vorfeld von Harrys Ankunft in London appelliert. Es war zunächst auch nicht bekannt, ob Harry in der Londoner Innenstadt bleiben wird, um seinem Vater nahe zu sein, oder in Windsor, in seinem früheren britischen Wohnsitz Frogmore Cottage, das er und Meghan inzwischen offiziell geräumt haben.

Wie die Daily Mail jetzt berichtet, übernachtete Harry während seiner ersten Nacht in London am Ende nicht in einer königlichen Residenz und es wird vermutet, dass er stattdessen in einem Hotel nächtigen musste. Seit er und Meghan aus Frogmore Cottage ausgezogen sind, sei Harry in England praktisch obdachlos. Das Treffen mit Charles fiel überraschend kurz aus. "Der Herzog von Sussex flog gestern mehr als 5.000 Meilen von seinem Zuhause in Kalifornien nach London, um dort ein 45-minütiges Treffen mit seinem krebskranken Vater König Charles zu absolvieren", schreibt die Daily Mail. Viel Zeit mit seinem Vater wird Harry wohl auch in den kommenden Tagen nicht haben. Es wird nicht erwartet, dass er nicht lange in London bleibt, sondern nach seinem kurzen Besuch in sein Haus in Montecito in Kalifornien zu seiner Frau Herzogin Meghan und seinen beiden Kindern Archie und Lilibet zurückkehren wird.

William: Keine Zeit für Bruder Harry Zu einem Treffen mit Prinz William kam es bis jetzt nicht - und es sieht nicht danach aus, als hätte der Thronfolger vor, seinen Bruder zu sehen. Prinz Harry hätte ein Wiedersehen mit seinem Bruder William "gerne angenommen", so ein Insider. Der Prinz von Wales soll aber nicht planen, sich während des Aufenthalts des Herzogs von Sussex mit Harry zu treffen. Spekuliert wird, dass vielleicht ihr gemeinsamer Freund Mark Dyer – der nach dem Tod von Diana ein Mentor der Prinzen war – als Brücke zwischen den Geschwistern fungieren könnte.