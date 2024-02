Vom Sex- zum Statussymbol: Geri Halliwells Leben im Luxus in Gefahr

Geri Halliwells Ehemann Christian Horner wird einem Bericht der Zeitung De Telegraaf zufolge beschuldigt, "unglaublich kontrollierendes" sowie "grenzüberschreitendes Verhalten" gegenüber einer Mitarbeiterin an den Tag gelegt zu haben. Gegen den Red-Bull-Teamchef wird teamintern ermittelt. Halliwell, die seit 2015 mit Horner verheiratet ist, soll ob der Anschuldigungen einem Freund zufolge "am Boden zerstört" sein. Die Anschuldigungen haben sie schwer getroffen, sie wolle aber in der Öffentlichkei trotzdem zu ihrem Ehemann halten.