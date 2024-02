Harry Hals über Kopf nach England gereist - Herausforderung für William

Nach der Krebsdiagnose seines Vaters König Charles III. hat sich Prinz Harry nach Großbritannien begeben. Berichten zufolge will der Herzog von Sussex, der die Heimreise ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet angetreten ist, in den kommenden Tagen seinen Vater treffen.

Harry soll nicht gezögert haben und sei unverzögert in ein Flugzeug gesprungen, damit er am bereits am Dienstag in Großbritannien sein kann, so der Bericht.