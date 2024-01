Vom Party-Prinzen zum König: Frederik von Dänemark war nicht immer Vorbild

1995 schloss Frederik sein Politikstudium an der Universität Aarhus ab. Während eines Auslandsaufenthaltes in den USA schrieb er sich an der Elite-Uni Harvard unter dem Namen Frederik Henriksen ein - das Pseudonym spielte auf den Namen seines Vaters an, den französischen Diplomaten Henri de Monpezat, der durch die Heirat mit Margrethe zum Prinzgemahl Henrik wurde.

Frederik, die Sportskanone

Während der anschließenden Ausbildung beim Militär wuchs der Kronprinz weiter in seine Rolle hinein. Unter dem Spitznamen "Pingo" (Pinguin) war Frederik Mitglied der Elitetruppe der Kampfschwimmer. Er bestand als einer von nur vier Rekruten unter etwa 300 Kandidaten alle Prüfungen.

Im Jahr 2000 nahm er an einer viermonatigen, 3.500 Kilometer langen Ski-Expedition durch Grönland teil. Frederik traut sich vieles, doch nicht alles gelingt: Unfälle mit Schlitten und Roller brachten ihn ins Krankenhaus.

Zu seinem 50. Geburtstag 2018 rief er dann den Royal Run ins Leben, einen Volkslauf in mehreren Städten. Aktionen wie diese steigerten seine Popularität. Zweimal wurde er zum Dänen des Jahres gewählt.

"Er ist ein Sportler, er besucht Konzerte und Fußballspiele. Das macht ihn noch zugänglicher als seine Mutter", beobachtet Redder. Frederik zeigt aber auch gesellschaftliches Engagement. So treibt er in Dänemark die Suche nach klimafreundlichen Lösungen voran.

Mary und Frederik: "Modernes, wokes" Paar

Seine Frau Mary Donaldson, eine Marketing-Expertin aus Australien, lernte der Kronprinz während der Olympischen Spiele 2000 in einer Bar in Sydney kennen. Nachdem sie ihre Fernbeziehung erst geheim hielten, wurden sie nach ihrer Verlobung 2003 und der Hochzeit in Kopenhagen im Mai 2004 als royales Traumpaar gefeiert.

Die beiden versuchen, ihren zwei Söhnen und zwei Töchtern eine weitgehend normale Kindheit zu ermöglichen. Die Kinder besuchen hauptsächlich staatliche Schulen. Der Älteste, der 18-jährige Kronprinz Christian, war das erste Mitglied der Königsfamilie, das einen Kindergarten besuchte.

Frederik und Mary seien ein "modernes, wokes" Paar, sagt der Historiker Sebastian Olden-Jörgensen. "Sie lieben Popmusik, moderne Kunst und Sport." In den vergangenen Jahren übernahmen die beiden in der Königsfamilie nach und nach mehr Aufgaben. Ihr Aufstieg an die Spitze des Königshauses sei "keine Revolution", sondern eine sanfte Anpassung an die Zeit, urteilt der Geschichtswissenschaftler.

"Ich möchte mich nicht in eine Festung einschließen. Ich möchte ich selbst bleiben, ein menschliches Wesen", sagte Frederik einmal. Daran, das hat er sich vorgenommen, will er auch als König Frederik X. festhalten.