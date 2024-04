Versöhnung mit krebskranker Kate soll an einer Forderung von Meghan scheitern

Autorin Tessa Dunlop erklärt gegenüber der Zeitung Mirror: "Harry sieht sich selbst als königliches 'Ersatzteil' (Spare). Und ich gehe davon aus, dass er sich nach den Enthüllungen über den Gesundheitszustand seiner Schwägerin noch überflüssiger fühlt als je zuvor."

Schon länger gibt es Hinweise darauf, dass sich Harry eine Annäherung an seine royale Familie wünschen würde. "Ich will meinen Vater zurück. Ich will meinen Bruder zurück", beteuerte Harry in einem TV-Interview Anfang des vergangenen Jahres.