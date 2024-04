Mutter von Prinzessin Beatrices Stiefsohn: Seltene Worte über geteilte Elternschaft

Wolfies Stiefmutter: Habe Glück

Diese sprach in einem neuen Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar U.K. über ihre guten Erfahrungen mit der geteilten Elternschaft nach der Trennung. "Wolfie hatte zwei Elternpaare, die versuchen, für ihn da zu ein. Ich sehe es so: 'Je mehr (für ihn da sind), desto besser'", so Huang. "Ich habe das Glück, so positive Menschen um ihn herum zu haben, die sich wirklich kümmern - das ist nicht selbstverständlich."

So könne "Co-Parenting" funktionieren: "Es kommt auf die Sichtweise an", sagte Huang. "Ich verstehe Leute nicht, die sich scheiden lassen und dann ihre Kinder als Pfand halten. Das macht keinen Sinn. Es geht darum, für die Kinder ein glückliches Zuhause und eine glückliche Art zu leben zu schaffen." Auf Instagram teilt sie immer wieder Einblicke in ihr Leben mit ihrem Sohn.