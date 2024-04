Sorge um Anna Paquin: Ehemaliger Kinderstar leidet an unbekannter Krankheit

Anna Paquin bei Filmpremiere mit Krücke

In letzter Zeit ist es eher ruhig geworden um den früheren Kinderstar, der seit 2009 mit Schauspieler Stephen Moyer liiert ist.

Anlässlich der New Yorker Premiere ihres neuen Films "A Bit Of Light" kehrte sie nach Jahren fernab des Rampenlichts in die Öffentlichkeit zurück. Die 41-jährige Schauspielerin wurde zu dem Film-Event von ihrem Ehemann und ehemaligen "True Blood"-Co-Star Moyer begleitet. Sie zeigte sich in einem schwarzen Paillettenkleid, das zum komplett schwarzen Look ihres Mannes passte.

Doch was für Spekulationen sorgt: Paquin benutzte einen Stock, um sich fortzubewegen.