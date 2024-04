Er war 30, sie war elf: Kirsten Dunst über "ekelhaften" Kuss mit Brad Pitt

Kirsten Dunst gelang 1994 als Vampir Claudia in "Interview mit einem Vampir" an der Seite von Tom Cruise und Brad Pitt der Durchbruch.

Für die Rolle setzte sich die damals Elfjährige gegen 5.000 Mitbewerberinnen durch - was den Beginn ihrer Karriere markierte.

Kirsten Dunst betonte darin, dass Brad Pitt während der gemeinsamen Zeit am Set "wie ein Bruder" für sie war – trotz ihrer zuvor geäußerten Kritik an einer umstrittenen Szene, in der sie den deutlich älteren Pitt küssen musste.

In einem Interview erinnerte sich die heute 41-Jährige an die Dreharbeiten für dem Film von Neil Jordan , der auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice basiert.

Als junges Mädchen fand es Kirsten Dunst "ekelhaft", Brad Pitt zu küssen

Über die kontroverse Szene hatte Dunst kurz nach der Veröffentlichung des Films im Gespräch mit Entertainment Tonight gesagt: "Ich hasste den Kuss so sehr, weil Brad am Set wie mein älterer Bruder war und es ein bisschen so war, als würde man seinen Bruder küssen."

"Es ist komisch, weil er ein älterer Typ ist und ich ihn auf die Lippen küssen musste, also war es ekelhaft", fügte sie als junges Mädchen hinzu.

In einem weiteren Interview aus dem Jahr 1994 wurde Dunst gefragt, warum sie an dem Kuss etwas auszusetzen hatte, wenn man bedenkt, dass Pitt ein Hollywood-Frauenschwarm war. Dunst blieb jedoch standhaft und stellte klar, dass der Kuss unangenehm gewesen sei, da sie während des Drehs noch ein Teenager gewesen ist und Pitt ein erwachsener Mann. Es war auch der erste Kuss der Schauspielerin.

"Ich liebe Brad, er ist so nett. Es fühlte sich einfach komisch an", teilte sie damals dem Reporter mit, während sie mit Co-Star Samantha Mathis für ihren Film "Little Women" Werbung machte.