Jähes Karriere-Aus & fulminantes Comeback: Was treibt eigentlich Nelly Furtado?

Im Jahr 2000 gelang der portugiesisch-kanadischen Sängerin Nelly Furtado mit ihrem Debütalbum "Whoa, Nelly!" der internationale Durchbruch. 2006 tat sie sich mit dem Produzenten Timbaland zusammen und kreierte Chart-Hits wie "Promiscuous", "Say it Right" und "Give it to Me".

Nach ihrem Abschied von der Bühne kehrte Furtado 2007 nach Kanada zurück und begann, ihr Leben langsamer zu gestalten, auch wenn sie weitere Alben aufnahm. Sie widmete mehr Zeit der Erziehung ihrer Tochter. "Und mir wurde klar, dass es das war, was ich suchte, zu Hause zu sein", sagte sie 2012 der Daily Mail. "In den letzten Jahren habe ich mich mit meiner Kleinstadt-Erziehung abgefunden. Und jetzt kann ich es positiv sehen."

Bei einem Auftritt in der britischen TV-Show "Loose Women" gab die Sängerin 2017 die Trennung von ihrem Ehemann bekannt, die bereits im Sommer 2016 stattgefunden hatte. "Ich bin jetzt single. Jemand muss meinen Wikipedia-Eintrag aktualisieren – so hilft das meinem Liebesleben nicht", scherzte sie.

Comeback im Jahr 2023

Nach mehrjähriger musikalischer Pause kündigte Furtado im Sommer 2016 ein neues Album für das folgende Jahr an. Im Juli 2016 wurde "Behind Your Back" veröffentlicht. Es folgte eine weitere Pause. 2023 nahm Furtado ihre musikalische Laufbahn wieder auf. Im Juni 2023 veröffentlichte sie gemeinsam mit Dom Dolla ihren neuen Titel "Eat Your Man" unter Beteiligung von Rapper Drake. Im September erschien sechzehn Jahre nach dem Titel "Give It to Me" mit "Keep Going Up" erneut eine Single gemeinsam mit Timbaland und Justin Timberlake.

