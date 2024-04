Herzogin Meghan für modische Entscheidung im Netz verrissen

Passend zur Jahreszeit trug Herzogin Meghan ein frühlingshaftes Blumenoutfit, als sie am 21. März ein Kinderkrankenhaus Los Angeles besuchte.

Dabei wurde auch Meghans Outfit genau unter die Lupe genommen. Sie hatte entschieden, ihren Spitalsbesuch in einem Paar schwarzer Aquazzura-Wildleder-Flats zu absolvieren - womit sie auf ihre charakteristischen Absätze verzichtete.

"Diese flachen Schuhe haben nichts Attraktives, sehr wenig schmeichelhafte Schuhe", so ein weiterer Kommentar.

Die Herzogin, die sich bei offiziellen Terminen gerne in eleganten High-Heels zeigt, liebt die Marke Aquazzura und trägt sie seit Jahren.

Sogar an ihrem Hochzeitstag, als sie ein maßgeschneidertes Paar High-Heels des Labels trug. Meghan entschied sich an ihrem großen Tag für Schuhe mit blauer Sohle - womit sie als Braut "etwas Blaues" anhatte, was für Liebe, Reinheit und Treue steht.