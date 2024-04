Trotz Scheidung: Fergie und Andrew zelebrieren täglich dieses "Ritual"

Längst geschieden, sollen sich Sarah Ferguson und der in Ungnade gefallene Prinz Andrew nach wie vor sehr gut verstehen.

Zehn Jahre lang dauerte die Ehe des in Ungnade gefallenen britischen Prinzen Andrew und Sarah Ferguson. Ihr endgültges Liebes-Aus galt als Skandal. Im Frühjahr 1992 hatte sich das Paar offiziell getrennt, nachdem Urlaubsfotos von Sarah und dem texanischen Ölmillionär Steve Wyatt gefunden worden waren. Trotzdem kam die Nachricht von der Scheidungsabsicht der beiden im Jahr 1996 für viele Britinnen und Briten überraschend, hatten die Blätter zuvor doch noch von einer Annäherung des Ehepaares berichtet. Als Grund für den Scheidungsantrag gab Andrew die jahrelange Trennung in gegenseitigem Einvernehmen an.