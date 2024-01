"Trennung einzige Option": Königsfamilie von überraschender Scheidung erschüttert

"Freunde und Gratulanten", schrieb Leka außerdem zu einem Foto von sich auf seinm und Elias privaten Instagram-Account, "ich muss euch mitteilen, dass wir heute mit den rechtlichen Verfahren für die Beilegung der Ehe begonnen haben, da wir gemeinsam beschlossen haben, die Scheidung anzustreben."

"Das ist nichts, was mich glücklich macht, da ich Familienwerte für das Wertvollste halte", teilte der Prinz seinen Followern in seinem persönlichen Statement mit. "Ich hätte mich nie freiwillig dafür entschieden, dass meine Tochter mit getrennten Eltern aufwächst, aber manchmal ist Trennung die einzige Option! Am wichtigsten ist, dass mein kleines Mädchen diesen Moment so leicht wie möglich erlebt."

Er bedankte sich bei allen, die ihm Mut gegeben haben. "Trotz dieser schwierigen Monate, die ich durchgemacht habe, hat deine Freundlichkeit mir Kraft gegeben. Ich wünsche euch Gesundheit und Glück in euren Familien", so Leka, ohne Details über den Trennungsgrund bekannt zu geben.