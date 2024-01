Königin Mary: Wieso ihr Proklamations-Kleid beim Designer für Stress sorgte

Dänemark hat einen neuen Regenten: Frederik X. wurde am Sonntag nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe zum neuen Monarchen erkoren. Zu Tränen gerührt präsentiert sich Frederik nach der Thronübernahme an der Seite seiner Ehefrau Mary auf dem Palastbalkon und ließ sich mit Hurra-Rufen vom Volk bejubeln. Die Königsgemahlin präsentierte sich am Tag der Krönung in einem weißen Kleid, das von Designer Soeren Le Schmidt entworfen wurde.

Designer stand bei Entwurf von Königin Marys Outfit unter Druck

Der in Kopenhagen ansässige Modemacher ist für seinen grafischen und minimalistischen Stil bekannt. Er hat auch schon zahlreiche Outfits für Red-Carpet-Auftritte von Prominenten und Royals in Dänemark und im Ausland entworfen. Marys Proklamations-Kleid stellte den Designer jedoch vor eine Herausforderung, wie Soeren Le Schmidt jetzt der Vogue Scandnavia verriet.

