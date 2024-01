Noch immer in Ungnade? Marys Reaktion auf Kuss von Frederik wirft Fragen auf

Mary hingegen habe zunächst gezögert. Frederik "zieht sie zu einem Kuss heran, was er ein paar Mal versucht, bevor es tatsächlich passiert."

"Das ist etwas, was er geplant hat, und nicht etwas Spontanes", ist sich die Körpersprache-Expertin sicher.

Marys Reaktion lasse die Frage aufkommen, ob Dänemarks neuer König nach den Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben worden waren, "noch immer in Ungnade" bei seiner Frau ist.

"Wir sehen, wie Frederik Mary an sich zieht und ihr einen Kuss [...] aufdrückt. Sie reagiert überhaupt nicht. Sie akzeptiert einfach", stellte Carter fest.

Powerpärchen Mary und Frederik

Frederik und Mary gelten eigentlich als smartes wie bodenständiges Power-Pärchen und führten bis vor Kurzem eine skandalfreie Ehe. Die beiden haben vier Kinder: Prinz Christian, der im vergangenen Oktober volljährig geworden ist, sowie Prinzessin Isabella (16) und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (beide 13). Vor allem für Christian wird sich mit dem Thronwechsel einiges ändern: Er wird von nun an als Kronprinz an vorderster Stelle in der dänischen Thronfolge stehen. Er wird somit auch der vorderste Stellvertreter seines Vaters sein, sollte dieser auf Auslandsreise oder anderweitig verhindert sein.