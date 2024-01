"Für Prinz William war dies das Tiefste vom Tiefsten"

Dass Prinz William nicht gut auf seinen jüngeren Bruder Prinz Harry zu sprechen ist, gilt als offenes Geheimnis - auch wenn sich der britische Thronfolger öffentlich nicht zu seiner zerrütteten Beziehung zu Harry äußert. Eine Angelegenheit soll William besonders sauer aufgestoßen sein, heißt es nun in einem neuen Buch über die Royals. William sei ausgesprochen wütend über Prinz Harrys Angriff auf Prinzessin Kate in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" gewesen sein, behauptet der Autor Adels-Experte Robert Hardman in "Charles III: New King. New Court. The Inside Story".

Harrys Seitenhieb gegen Kate ging Prinz William zu weit

Zur Erinnerung: Der Herzog von Sussex behauptete in der Dokumentation über ihn und Meghan unter anderem, dass es bei männlichen Mitgliedern der königlichen Familie "die Versuchung oder den Drang geben kann, jemanden zu heiraten, der in diese Form passt – im Gegensatz zu jemandem, mit dem man vielleicht zusammen sein soll".

