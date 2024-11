Skurriler Höschengummi-Trick: Stylist enthüllt Lady Dianas haarige Geheimnisse

Die berühmte Frisur von Prinzessin Diana wurde durch ein speziell hergestelltes Haarspray an Ort und Stelle gehalten, verriet die Kosmetikchemikerin der verstorbenen Prinzessin von Wales vor einiger Zeit in einem Interview mit dem US-Portal Page Six Style.

"Ich habe damals sehr eng mit ihr und ihrem Friseur [Richard Dalton] zusammengearbeitet", erzählte Sheree Ladove Funsch, die Anfang 20 war, als sie den Auftrag erhielt, eine spezielle Formel zu entwickeln, die Diana dabei helfen sollte, bei ihren Flug-Reisen "Helikopterhaare" zu vermeiden. Mehr dazu hier:

Als Dianas Tiara-Frisur zu viel Aufmerksamkeit erregte Diana ging mit ihrem charismatischen Kurzhaarschnitt in die Style-Geschichte ein. Den Fehler, mit ihrer Frisur zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, machte die Prinzessin laut dem Friseur ihres Vertrauens Richard Dalton nur einmal. 1984 beschlossen Dalton und Diana zu experimentieren und webten ihre typischen kurzen Haare zu einem kunstvollen Knoten oder "Chignon" um ihre Spencer-Familien-Tiara. Es war eines der wenigen Male, dass die verstorbene Königin Elizabeth II. Berichten zufolge "wütend" auf ihre Schwiegertochter war. "Dianas glamouröse neue Frisur schaffte es am nächsten Tag auf alle Titelseiten und stellte die Feierlichkeit des Anlasses völlig in den Schatten", zitiert die Daily Mail Dianas früheren Stylisten. Die Prinzessin habe an diesem Tag ihre Lektion gelernt und sich geschworen, dass ihre Haare nie wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und von der Arbeit der Royals ablenken würden.

"Ihr Stil war einfach und schmeichelhaft. Weil sie die Haare kurz trug, hat es nur 15 Minuten gedauert, bis sie fertig war", erklärt Dalton. Dianas Style-Trick: Höschengummi Der Stylist, der viel Jahre im Dienst der ehemaligen Princess of Wales stand, erinnerte sich im Gespräch mit der Daily Mail auch an eine Gala in Australien im Jahr 1985, bei der Diana einen Sonnenbrand am Hals erlitt und es nicht ertragen konnte, dass Queen Marys Smaragdkette ihre Haut berührte. Dalton habe damals zu einem Höschengummi gegriffen, den er in seinem Werkzeugkasten hatte - neben Schere und Haarspray.

"Ich habe ein Ende des Gummibandes an die Smaragdkette gebunden und es über Dianas Stirn gelegt. Ich habe es hinten befestigt, damit es bequem sitzt, ohne herunterzufallen, und habe ihr Haar darum herum gestylt. Diana hat es absolut geliebt." Der elastische Gummi sei erneut zum Einsatz gekommen, als Diana Kopfschmerzen bekam, weil sie die schwere Lover's-Knot-Tiara trug. "Wir waren in Neuseeland bei einem Staatsessen. Sie nahm die Tiara ab, reichte sie mir und sagte: 'Ich kann sie nicht tragen, sie bringt mich um.' Ich eilte in mein Zimmer, zog das Gummiband heraus, setzte mir die Tiara auf den Kopf und passte sie an." Dann sei Dalton zurück zu Diana gelaufen, habe ihr das Schmuckstück wieder angelegt und die Haare der Prinzessin so geordnet, sodass das Gummiband verborgen war. Dianas Stylist: "Sie hat sich nie wieder darüber beschwert, dass es wehtut. Ich frage mich oft, ob der Höschengummi noch da ist, wenn Prinzessin Catherine die Tiara trägt."