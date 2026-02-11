Flucht nach Epstein-Skandal: Hier versteckt sich Sarah Ferguson

Beschämt durch die jüngsten Enthüllungen im Fall Jeffrey Epstein soll Sarah Ferguson im Schutze der Nacht die Royal Lodge verlassen haben, um unbemerkt aus dem royalen Wesen auszuziehen. "Umgeben von Amazon-Paketen und versteckt auf dem Rücksitz eines Autos" habe die zweifache Mutter heimlich die Flucht aus dem 30-Zimmer-Anwesen ergriffen, wie Quellen gegenüber dem Mirror diese Woche verraten haben (dazu mehr).

Sarah Ferguson meidet das Rampenlicht

Seit sie und Andrew Mountbatten-Windsor Ende des vergangenen Jahres ihre royalen Titel abgeben mussten, hat sich Ferguson aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie meidet das Rampenlicht und versucht, den Ball flach zu halten. So ist bisher auch nicht bekannt, wohin Fergie nach dem Rauswurf aus der Royal Lodge ziehen wird - auch, wenn bisher bereits über einige potenzielle neue Unterkünfte spekuliert worden war.