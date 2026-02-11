Flucht nach Epstein-Skandal: Hier versteckt sich Sarah Ferguson
Beschämt durch die jüngsten Enthüllungen im Fall Jeffrey Epstein soll Sarah Ferguson im Schutze der Nacht die Royal Lodge verlassen haben, um unbemerkt aus dem royalen Wesen auszuziehen. "Umgeben von Amazon-Paketen und versteckt auf dem Rücksitz eines Autos" habe die zweifache Mutter heimlich die Flucht aus dem 30-Zimmer-Anwesen ergriffen, wie Quellen gegenüber dem Mirror diese Woche verraten haben (dazu mehr).
Sarah Ferguson meidet das Rampenlicht
Seit sie und Andrew Mountbatten-Windsor Ende des vergangenen Jahres ihre royalen Titel abgeben mussten, hat sich Ferguson aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie meidet das Rampenlicht und versucht, den Ball flach zu halten. So ist bisher auch nicht bekannt, wohin Fergie nach dem Rauswurf aus der Royal Lodge ziehen wird - auch, wenn bisher bereits über einige potenzielle neue Unterkünfte spekuliert worden war.
Mirror hatte vor wenigen Tagen noch berichtet, die Ex-Frau von Andrew sei nun de facto "obdachlos". Jüngsten Berichten zufolge soll es Fergie ins Ausland verschlagen haben.
Fergie soll derzeit die Welt bereisen
Wie die Daily Mail herausgefunden haben will, habe Sarah Ferguson zuletzt einige Tage mit Freunden in den französischen Alpen verbracht - wo auch William und Kate im vergangenen Monat Urlaub machten, bevor sie in die Vereinigten Arabischen Emirate weitergereist sei. Hier verbringe Zeit mit ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Eugenie, die beruflich in der Region weilt und als Direktorin eines Kunsthändlers an einer Kunstmesse in Doha, Katar, teilnimmt.
Während Andrew vergangene Woche ins Wood Farm Cottage in Sandringham gezogen ist, ist die zukünftige Wohnsituation seiner Ex-Frau aber weniger klar. Eine Quelle verriet dem Hello!-Magazin letzten Monat, dass die 66-Jährige nicht mit Andrew nach Norfolk ziehen wird. "Sie hat ihm all die Jahre die Treue gehalten, ist aber nun bereit, ihren eigenen Weg zu gehen", hieß es. "Sie wird nicht mit ihm in das neue Haus auf dem Sandringham-Estate ziehen. Auch in Beatrices Haus in den Cotswolds wird sie nicht einziehen. Eugenies Haus in Portugal kommt als vorübergehende Unterkunft infrage, während sie nach einer neuen Bleibe sucht."
"Ich brauche Geld": Fergies Pläne für Comeback enthüllt
Dauerhaft will sich die zweifache Mutter aber offenbar nicht im Ausland verschanzen. Langfristig gesehen, soll Ferguson trotz ihrer niederschmetternden Lage ein Comeback in Großbritannien planen. Im Dezember berichtete das Magazin People, dass sie "nach einer Wohnung in Windsor gesucht" habe. Aktuell nutze die in Ungnade gefallene Ex-Herzogin die Zeit, um "sich zu sammeln", plaudert eine Quelle gegenüber Daily Mail aus.
Statt sich öffentlich für die anhaltenden Enthüllungen über ihre Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein zu entschuldigen, soll sie der britischen Zeitung zufolge nach einem neuen PR-Team suchen, welches sie bei ihrer geplanten Rückkehr nach Großbritannien vertreten soll.
Insidern zufolge soll Ferguson anvertraut haben: "Ich muss wieder arbeiten gehen. Ich brauche Geld."
Dabei soll die Ex-Herzogin klargestellt haben, dass ihre Zukunft ihren Ex-Mann nicht einschließt, obwohl sie sich und den Königsbruder einst als "das glücklichste geschiedene Paar der Welt" bezeichnet hatte. Bis vor Kurzem lebten sie noch gemeinsam in der Royal Lodge – ganze drei Jahrzehnte nach ihrer Trennung.
