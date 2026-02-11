Karyna Schuliak: Alles über Epsteins mysteriöse Verlobte - und Haupterbin

Ein abgrundtiefer Ring zur Ausbeutung von Kindern, ein Netz von Kontakten, das in die höchsten Kreise der Supermacht USA reicht - Verbindungen in den Kreml nicht ausgeschlossen. Der Epstein-Skandal nimmt immer größere Ausmaße an. Manches klingt wie aus einer Verschwörungserzählung, doch haben sich schon viele Verdachtsmomente bestätigt. Ende Jänner hatte das US-Justizministerium weitere Ermittlungsakten zum Fall Epstein veröffentlicht. Der New Yorker Finanzberater und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben. Er selbst missbrauchte zahlreiche Mädchen und bot diese auch in seinem Freundeskreis an. 2019 kam er in einer Gefängniszelle zu Tode, nach Behörden-Angaben durch Suizid. Karyna Schuliak: Kurz vor Epsteins Tod als Haupterbin angeführt In einem Dokument sind laut Business Insider 43 Personen aufgeführt, die Jeffrey Epsteins Vermögen von 630 Millionen US-Dollar erben sollten. Darin heißt es, er habe geplant, eine von ihnen zu heiraten. Und die Frau namens Karyna Shuliak hätte auch den Großteil seines Vermögens und seine Immobilien erben sollen. Der Sexualstraftäter setzte die bislang unbekannte Frau demnach kurz vor seinem Tod als Haupterbin seines Vermögens ein. Sie war auch die letzte Person, die mit Epstein vor seinem Tod telefoniert haben soll - 20 Minuten lang. Der Inhalt des Telefonats ist unbekannt. Das vertrauliche Gespräch wurde nach Angaben der Behörden nicht aufgezeichnet. Doch wie inzwischen berichtet wird, scheint die aus Belarus stammende Zahnärztin eine langjährige Geliebte gewesen zu sein.

Aus dem Dokument geht hervor, dass Shuliak 100 Millionen Dollar und all seine Immobilien erhalten würde, darunter seine Villa in Manhattan, sein Apartment in Paris, seine Ranch in New Mexico und zwei Privatinseln auf den Amerikanischen Jungferninseln. Epstein machte Shuliak, heute 36 Jahre alt und Medienberichten zufolge in New York wohnhaft sein soll, außerdem mit einem 32,73 Karat schweren Diamantring einen Heiratsantrag, deutet das Dokument an. Darin steht, Epstein habe Shuliak den Ring "in Erwartung der Heirat" geschenkt, zitiert Business Insider aus Epsteins Testament, bekannt als "The 1953 Trust" (einzusehen hier).

Epsteins langjährige Vertraute und Komplizin Ghislaine Maxwell kam im Vergleich viel schlechter weg. Sie sollte dem "The 1953 Trust"-Dokument zufolge "lediglich" zehn Millionen Dollar erhalten. Nach Epsteins Tod wurde sein Vermögen eingefroren. Daniel Weiner, Anwalt für Nachlassangelegenheiten, stellte gegenüber der New York Times fest, dass keiner der Begünstigten Geld erhalten werde, solange nicht alle Gläubiger und Opfer-Entschädigungen vollständig bezahlt würden.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Shuliak und die übrigen Begünstigten das Erbe tatsächlich erhalten, sorgt das Auftauchen der mysteriösen Epstein-Geliebten in den Akten für Aufmerksamkeit. Wie war die Frau in den Orbit des Sexualstraftäters gelangt? Epstein finanzierte Karyna Shuliaks Studium Berichten zufolge wurde Shuliak 1989 in Minsk geboren und zog 2009 in die Vereinigten Staaten, um Zahnmedizin zu studieren - dabei wurde sie von Epstein unterstützt. Als sie im Jahr 2012 an der zahnmedizinischen Fakultät der Columbia University studieren wollte, wurde sie zunächst abgelehnt. Der New York Times zufolge habe Epstein daraufhin seine Kontakte spielen lassen, um der jungen Frau einen Studienplatz zu verschaffen.