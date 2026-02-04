Schwängerte Jeffrey Epstein Minderjährige und nahm ihnen Babys weg?

Hatte Jeffrey Epstein Kinder, von denen die Welt nichts weiß? Neue Dokumente aus dem US-Justizministerium scheinen Hinweise darauf zu geben, dass der verurteilte Sexualstraftäter möglicherweise Nachwuchs gezeugt haben könnte. Sarah Ferguson gratulierte Epstein zu mysteriösem Buben Dokumente und Email-Verläufe, die kürzlich im Rahmen von Ermittlungen der US-Justiz veröffentlicht wurden, zeigen unter anderem, dass die ehemalige Herzogin von York eine Nachricht an Epstein schickte, in dem sie ihm zu einem vermeintlichen "Baby Boy" (grob übersetzt: "kleinen Jungen") gratulierte.

In einer Nachricht schrieb Sarah Ferguson im September 2011 in einer an ihn gerichteten Mail: "Ich weiß nicht, ob du noch über BBM [BlackBerry Messenger] aktiv bist, aber ich habe vom Herzog gehört, dass du einen kleinen Jungen bekommen hast." (dazu mehr) Die Epstein-Akten lassen in Summe vermuten, dass Jeffrey Epstein mehrere Kinder gezeugt haben könnte - darunter auch eines mit einer Minderjährigen.

Minderjährige behauptet, Maxwell soll ihr Baby weggenommen haben Aus den Unterlagen geht hervor, dass einem von Epsteins mutmaßlichen Opfern im Jahr 2002 in New York nach der Geburt ein Baby abgenommen worden sein sollte. Eine Teenagerin gab an, ihre Tochter sei nur wenige Minuten nach der Geburt weggebracht worden. In einem Tagebucheintrag schilderte das mutmaßliche Opfer, wie es im Alter von 16 oder 17 Jahren entbunden habe. Ein Ultraschallbild aus der 20. Schwangerschaftswoche lag ebenfalls bei. "Sie wurde geboren, ich hörte sie schreien! Ich sah diesen winzigen Kopf und Körper zwischen den Händen des Arztes. Ghislaine [Maxwell] sagte, sie sei wunderschön. Wo ist sie?", zitiert die Times aus den Unterlagen.