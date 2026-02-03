Bushido und Anna-Maria Ferchichi kündigen alle Angestellten

Wie der KURIER Anfang des Jahres berichtete, wagen Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi 2026 einen Neuanfang. Nach einer Ehekrise, während der das Paar getrennt lebte, hat die Familie ihr Zuhause in Dubai aufgegeben und zog in eine alte Villa in Grünwald, München, einem der exklusivsten Viertel Münchens – mehr dazu lesen Sie hier:

"Es bricht mein Herz" Dies geht natürlich mit zahlreichen Veränderungen einher, auch, was den bisher gewöhnten Lebensstil betrifft. Wie Ferchichi nun auf Instagram erklärte, möchte das Ehepaar künftig im Alltag vieles wieder selbst in die Hand nehmen – weshalb sie so gut wie alle Angestellten, die sie in Dubai beschäftigten, entlassen haben. Sieben an der Zahl waren es. "Es bricht mein Herz, mich von allen demnächst zu verabschieden", gibt Ferchichi an. Doch was ist der Grund für die Trennung? Kämpfen die Ferchichis, sie sind Eltern von acht Kindern, etwa mit Geldproblemen? Die 44-Jährige erklärt auf Instagram, dass die Entscheidung viel mehr emotionale, aber auch praktische Gründe hat. "Wir haben gemeinsam festgestellt, es fehlt uns sehr, gewisse Dinge wieder selbst zu tun." Und weiter: "Es war nötig die letzten Jahre, da Anis [Bushidos bürgerlicher Name; Anmerkung] und ich beruflich sehr eingespannt waren. Was wir jetzt nicht mehr sind."

Paar kümmert sich um Ex-Angestellte Zu den Aufgaben, die die Ferchichis nun wieder selbst übernehmen möchten, zählen unter anderem das Kochen, Einkaufen und die Kindererziehung. Doch so ganz ohne fremde Hilfe geht es dann doch nicht, gibt Ferchichi zu. "Ein Au-pair ist für uns wichtig, damit unsere Spontanität als Paar erhalten bleibt." Auch Gärtner werden die Ferchichis weiterhin beschäftigen. Doch all dies werden neue Angestellte sind, das Personal aus Dubai kommt nicht nach Deutschland mit. Für den Großteil der Angestellten in Dubai fand das Paar nach eigenen Angaben neue Stellen bei Freunden und Bekannten. Eine Haushälterin und ein Fahrer bleiben vorerst im Haus der Familie in Dubai tätig, bis das Paar auch für sie eine langfristige Lösung gefunden hat. Besonders schwer fällt der Familie der Abschied von ihren zwei langjährigen Nannys, die sie über viele Jahre in Dubai unterstützt haben. Ein Umzug nach Deutschland sei für sie jedoch nicht möglich: "Unsere Nannys würden leider nie ein dauerhaftes Visum hier in Deutschland bekommen", so Ferchichi. Die beiden Mitarbeiterinnen kehren daher auf die Philippinen zurück, um dort in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Um ihnen den Übergang zu erleichtern, werde die Familie weiterhin ihre Gehälter zahlen, betont Bushidos Ehefrau.