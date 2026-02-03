Lady Dianas Bruder Charles Spencer: Trennungsschlacht vor dritter Scheidung
Nach zwei Jahren zäher Verhandlungen ist die dritte Ehe von Charles Spencer (60), dem jüngeren Bruder der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana, offiziell beendet. Die Trennung von Karen Spencer (53), mit der der 60-Jährige 13 Jahre verheiratet war, wurde im Dezember rechtskräftig.
Wie die Daily Mail berichtet, gingen dem große Streitereien und Vorwürfe voraus. Besonders pikant: Spencer engagierte für die Verhandlungen niemand Geringeren als Fiona Shackleton, die prominente Anwältin, die bereits König Charles bei dessen Scheidung von Diana vertreten hatte.
Streit um Trennungsdetails
Die Auseinandersetzungen zwischen dem Paar waren laut Richter Peel "heiß umstritten", schreibt Daily Mail. Im Mittelpunkt standen Vorwürfe, wie das Ehe-Aus kommuniziert wurde, sowie angebliche Affären.
Karen Spencer soll laut ihrem Anwalt David Sherborne "schockiert und am Boden zerstört" gewesen sein, als sie angeblich per SMS von ihrem Mann über dessen Scheidungsabsicht informiert wurde. Er sprach dabei von einer "abscheulichen Nachricht", die seine Mandantin besonders tief traf, da ihr Ehemann ihr nur vier Wochen zuvor anlässlich des Valentinstags eine romantische Nachricht gesendet hatte.
Charles Spencer jedoch will von alledem nichts wissen. Vielmehr habe Karen ihn viele Jahre lang mit einer Trennung gedroht und schließlich selbst die Ehe beendet. Er wurde sogar noch konkreter: Am 18. März soll sie ihn gebeten haben, das Ende der Ehe schriftlich zu bestätigen, was er aufgrund einer "schlichten Akzeptanz ihrer Entscheidung" auch getan habe. Und weiter klagte er im Gespräch mit Daily Mail: "Die Vorstellung, ich würde meine Ehe per SMS beenden, ist ein absurder Versuch, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen."
Affärengerüchte
Zusätzliche Brisanz erhielt der Fall durch Gerüchte über eine angebliche Affäre zwischen Spencer und der norwegischen Archäologin Cat Jarman, mit der er einen Podcast moderiert. Karen Spencer soll Jarman eine E-Mail geschrieben haben, in der sie die angebliche Affäre direkt ansprach. Jarman allerdings wies die Vorwürfe zurück und nannte sie "verleumderisch". Zudem wurde Karen Spencer vorgeworfen, ohne Zustimmung private Informationen über ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung verbreitet zu haben. Dieser Streitpunkt allerdings wurde außergerichtlich geregelt.
Dritte gescheiterte Ehe
Für Charles Spencer ist es bereits die dritte Ehe, die nicht hielt. Seine erste Ehe mit Victoria Aitken dauerte acht Jahre, bevor die beiden 1997 geschieden wurden – Gerüchte über Affären hatten auch diese Verbindung belastet. Mit seiner zweiten Frau Caroline Freud war er sechs Jahre verheiratet.
Karen Spencer bleibt trotz der Scheidung der Titel "Countess" erhalten.
