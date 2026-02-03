Lady Dianas Bruder Charles Spencer: Trennungsschlacht vor dritter Scheidung

Nach zwei Jahren zäher Verhandlungen ist die dritte Ehe von Charles Spencer (60), dem jüngeren Bruder der 1997 verstorbenen Prinzessin Diana, offiziell beendet. Die Trennung von Karen Spencer (53), mit der der 60-Jährige 13 Jahre verheiratet war, wurde im Dezember rechtskräftig. Wie die Daily Mail berichtet, gingen dem große Streitereien und Vorwürfe voraus. Besonders pikant: Spencer engagierte für die Verhandlungen niemand Geringeren als Fiona Shackleton, die prominente Anwältin, die bereits König Charles bei dessen Scheidung von Diana vertreten hatte.

Streit um Trennungsdetails Die Auseinandersetzungen zwischen dem Paar waren laut Richter Peel "heiß umstritten", schreibt Daily Mail. Im Mittelpunkt standen Vorwürfe, wie das Ehe-Aus kommuniziert wurde, sowie angebliche Affären. Karen Spencer soll laut ihrem Anwalt David Sherborne "schockiert und am Boden zerstört" gewesen sein, als sie angeblich per SMS von ihrem Mann über dessen Scheidungsabsicht informiert wurde. Er sprach dabei von einer "abscheulichen Nachricht", die seine Mandantin besonders tief traf, da ihr Ehemann ihr nur vier Wochen zuvor anlässlich des Valentinstags eine romantische Nachricht gesendet hatte. Charles Spencer jedoch will von alledem nichts wissen. Vielmehr habe Karen ihn viele Jahre lang mit einer Trennung gedroht und schließlich selbst die Ehe beendet. Er wurde sogar noch konkreter: Am 18. März soll sie ihn gebeten haben, das Ende der Ehe schriftlich zu bestätigen, was er aufgrund einer "schlichten Akzeptanz ihrer Entscheidung" auch getan habe. Und weiter klagte er im Gespräch mit Daily Mail: "Die Vorstellung, ich würde meine Ehe per SMS beenden, ist ein absurder Versuch, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen."