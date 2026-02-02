Corinna Kamper & Danilo Campisi: Vor der Hochzeit wird noch Haus gebaut

Motorsportexpertin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi könnten glücklicher nicht sein. Die beiden planen ja heuer im Mai in der Südsteiermark zu heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen würden schon auf Hochtouren laufen.

Davor steht aber noch ein wichtiger Schritt an. Die beiden planen nämlich einen Hausbau.