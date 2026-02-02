Corinna Kamper & Danilo Campisi: Vor der Hochzeit wird noch Haus gebaut
Die Motorsportexpertin und der Profitänzer machen Nägel mit Köpfen. Noch vor der Hochzeit steht ein Hausbau an.
Motorsportexpertin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi könnten glücklicher nicht sein. Die beiden planen ja heuer im Mai in der Südsteiermark zu heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen würden schon auf Hochtouren laufen.
Davor steht aber noch ein wichtiger Schritt an. Die beiden planen nämlich einen Hausbau.
"Seit dem Sommer letzten Jahres stecken wir zusätzlich mitten in Gesprächen, Planungen und Entscheidungen für ein weiteres Herzensprojekt", so Kamper via Facebook.
"Heute haben wir offiziell unterschrieben. Wir bauen ein Haus", lässt sie wissen. "Jetzt ist es offiziell – und wir könnten nicht dankbarer und glücklicher sein, dass auch dieses große Projekt uns dieses Jahr begleiten darf."
Sie möchten ihre Fans auch via Social Media am Laufenden halten, wie es mit dem Bau vorangeht.
