Im TV abserviert: Minnie Driver äußert sich zu brutaler Trennung von Matt Damon
Ein Jahr lang waren Matt Damon und Minnie Driver Ende der Neunzigerjahre zusammen, als Damon bei Talkmasterin Oprah Winfrey das Liebes-Aus verkündete. Nach eigenen Angaben erfuhr auch Driver erst da von der Trennung. "Es schien ein gutes Forum für ihn, der Welt zu verkünden, dass wir nicht mehr zusammen sind - was ich sehr unangebracht fand", erzählte sie später. Nun packt Driver abermals über den Herzschmerz aus, den sie damals durch die brutale Trennung im Jahr 1998 erlitten hat.
In einem neuen Interview mit der Zeitung Sunday Times erinnerte sich die Schauspielerin, die kürzlich in Harlan Cobens "Run Away" zu sehen war, an die Oscarverleihung, die nur wenige Wochen nach ihrer Trennung stattfand.
Moment bei Oscars nach Trennung war für Minnie Driver "brutal"
"Es war unglaublich, diese Anerkennung für meine Arbeit zu erfahren", sagte Driver und bezog sich dabei auf ihre Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin in jenem Jahr. Der Moment wurde jedoch von dem öffentlichen Liebes-Aus überschattet. Die Schauspielerin befand sich damals im Zentrum des Medieninteresses - und davor konnte sie sich auch bei den Oscars nicht verstecken.
Minnie Driver wurde bei der Verleihung der Academy Awards im Jahr 1998 dabei gefilmt, wie sie sichtlich verärgert wirkte, als Matt Damon und sein langjähriger Freund Ben Affleck die Bühne betraten, um den Oscar für das beste Originaldrehbuch von "Good Will Hunting" entgegenzunehmen. Unter den Zuschauern befand sich auch Winona Ryder, Damons damalige Freundin, mit der er anschließend bis 2000 zusammen war.
Drivers Reaktion sehen Sie hier:
"Es gab diese bruchstückhaften Momente, die von Kameras eingefangen wurden. Öffentlicher Herzschmerz ist etwas sehr Seltenes, Seltsames, das nur wenige Menschen verstehen können. Verstärkt durch Kameras und die öffentliche Aufmerksamkeit, ist er ziemlich brutal", fügte Driver gegenüber Sunday Times hinzu. "Aber er geht vorbei. Ich wünschte, ich hätte mir sagen können: 'Es wird alles gut. Mach dir keine Sorgen.'"
Driver bei Oscars 1998 "am Boden zerstört"
Kein Wunder also, dass der Abend für Driver, die ebenfalls in "Good Will Hunting" mitspielte, eher unangenehm in Erinnerung blieb. Bereits 2023 hatte sie zu einem vom Instagram-Account "Movieshmood" geposteten Video der Dankesrede von Affleck und Damon, in dem die Kamera auch auf ihr Gesicht schwenkte, geschrieben: "Matt hatte unsere Beziehung ein paar Wochen davor beendet und war mit seiner neuen Freundin bei den Oscars... Ich war am Boden zerstört. Ich wünschte, ich hätte mehr feiern können, denn es war ein toller Moment für uns alle und für diesen wunderbaren Film!"
"Der Oscar hat unser Leben verändert. Das Jahr zuvor hatten wir uns die Oscar-Verleihung noch im Fernsehen angeguckt, dann standen wir plötzlich selbst in der ersten Reihe", sagte der Damon zwei Jahre später.
