Im TV abserviert: Minnie Driver äußert sich zu brutaler Trennung von Matt Damon

Ein Jahr lang waren Matt Damon und Minnie Driver Ende der Neunzigerjahre zusammen, als Damon bei Talkmasterin Oprah Winfrey das Liebes-Aus verkündete. Nach eigenen Angaben erfuhr auch Driver erst da von der Trennung. "Es schien ein gutes Forum für ihn, der Welt zu verkünden, dass wir nicht mehr zusammen sind - was ich sehr unangebracht fand", erzählte sie später. Nun packt Driver abermals über den Herzschmerz aus, den sie damals durch die brutale Trennung im Jahr 1998 erlitten hat. In einem neuen Interview mit der Zeitung Sunday Times erinnerte sich die Schauspielerin, die kürzlich in Harlan Cobens "Run Away" zu sehen war, an die Oscarverleihung, die nur wenige Wochen nach ihrer Trennung stattfand. Moment bei Oscars nach Trennung war für Minnie Driver "brutal" "Es war unglaublich, diese Anerkennung für meine Arbeit zu erfahren", sagte Driver und bezog sich dabei auf ihre Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin in jenem Jahr. Der Moment wurde jedoch von dem öffentlichen Liebes-Aus überschattet. Die Schauspielerin befand sich damals im Zentrum des Medieninteresses - und davor konnte sie sich auch bei den Oscars nicht verstecken.

Minnie Driver wurde bei der Verleihung der Academy Awards im Jahr 1998 dabei gefilmt, wie sie sichtlich verärgert wirkte, als Matt Damon und sein langjähriger Freund Ben Affleck die Bühne betraten, um den Oscar für das beste Originaldrehbuch von "Good Will Hunting" entgegenzunehmen. Unter den Zuschauern befand sich auch Winona Ryder, Damons damalige Freundin, mit der er anschließend bis 2000 zusammen war. Drivers Reaktion sehen Sie hier: