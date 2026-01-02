Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Große Veränderung zum Jahreswechsel

Ist die Ehekrise vorbei? Nach einer turbulenten Phase ihrer Ehe wagen Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) einen Neuanfang – und zwar in Bayern. Das Paar hat sich für ein neues Zuhause in München entschieden. In einer Instagram-Story teilte Ferchichi die Neuigkeiten: "Wir sind auf dem Weg nach München. Haben jetzt gleich Schlüsselübergabe. Unser neues Zuhause ist ein Traum, können es kaum erwarten." Die Familie, die gemeinsam mit ihren acht Kindern in die bayerische Landeshauptstadt zieht, hat sich eine luxuriöse Villa im prominenten Vorort Grünwald gesichert.

Zwei Wohnsitze und ein neuer Lebensabschnitt Mit dem Umzug vollzieht die Familie eine bedeutende Veränderung in ihrem Lebensstil. In einem weiteren Beitrag erklärte Ferchichi, dass die Familie künftig zwischen zwei Wohnsitzen – Dubai und München – pendeln wird. Sie beschrieb Dubai als einen "wundervollen" Ort mit "großartigen Freunden", betonte jedoch, dass die Sehnsucht nach Deutschland, der Familie, der Natur und dem Heimatgefühl immer stärker geworden sei. "Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln", schrieb sie und fügte hinzu: "Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen."