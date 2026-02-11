So hart trifft sie Scheidung wirklich: Tori Spelling lebt wie ein Messie

"Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling (52) reichte Anfang 2024 nach 18 Jahren Ehe die Scheidung von Dean McDermott (58) ein. Getrennt hatten sich die beiden nach Angaben der Schauspielerin bereits im Juni 2023. Im vergangenen Jahr wurde das Ehe-Aus offiziell vollzogen. Wie schwer sie das Ende ihrer langjährigen Beziehung wirklich trifft, verriet Spelling jetzt in einer kürzlich erschienenen Folge ihres Podcasts "misSPELLING". Demnach befinde sich das Haus der Millionärs-Tochter laut ihrer Podcast-Co-Moderatorin Amy Sugarman in einem Zustand, der an das Messie-Syndrom grenzt. Wie Page Six berichtet, sprachen die beiden darin offen über Spellings aktuelle Situation.

"Ich werde nicht lügen. Das grenzt schon an Messie-Syndrom" Die Schauspielerin gab an, mit der Betreuung ihrer fünf Kinder überfordert zu sein. Ein Umstand, der sich auch in ihrer aktuellen Wohnsituation widerspiegelt. Nachdem sie gestanden hatte, dass ihr Wohnzimmer sich in eine Art "Geschenke-Zimmer" verwandelt hat, bat Sugarman die Schauspielerin, ein Foto davon zu machen und es ihr zu schicken.

Als Sugarman die Bestandsaufnahme machte (Spelling umgeben von einer Unmenge an Kartons und diversen Produkten - zu sehen hier), reagierte sie alarmiert. "Tori, das ist nicht gut", stellte Sugarman fest. "Man sieht hier das Rohmaterial. Die Regale könnten wirklich schön sein, das Wohnzimmer auch. Du hast wunderschöne Sachen", versuchte sie die Unordnung schönzureden. Doch es gelang ihr nicht, die Augen davor zu verschließen, dass ihre Freundin im Chaos versinkt. "Man kann sich da ja nicht einmal hinsetzen", kommentierte Sugerman das Bild. "Ich werde nicht lügen. Das grenzt schon an Messie-Syndrom."