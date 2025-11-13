Tori Spelling überrascht: So verlief ihre Scheidung wirklich

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling (52) reichte Anfang 2024 nach 18 Jahren Ehe die Scheidung von Dean McDermott (58) ein. Getrennt hatten sich die beiden nach Angaben der Schauspielerin bereits im Juni 2023. Seitdem brodelte die Gerüchteküche. Es hieß, zwischen Spelling und McDermott herrsche böses Blut. Unter anderem warf sie ihm fehlende finanzielle und emotionale Unterstützung vor, auch soll er sie betrogen haben – was McDermott auch zugab.

Nun ist die Scheidung – rund eineinhalb Jahre später – vollzogen, Spelling ist also offiziell geschieden. Anlass genug für die Schauspielerin, die gemeinsam mit McDermott bereits in mehreren Realityshows auftrat und auch sonst sehr freizügig über ihr Privatleben spricht, in ihrem Podcast "misSPELLING" Einblicke über den Trennungsprozess zu geben. Mediation statt Gerichtsstreit Spelling betonte – für viele Zuhörer wohl durchaus überraschend –, wie friedlich und respektvoll der Prozess verlief. Sie bezeichnete die Scheidung gar als "eine der einfachsten in Hollywood". Auffallend ist, wie versöhnlich Spelling während des Podcasts klingt. Das dürfte wohl auch die Schauspielerin selbst überraschen: "(...) Obwohl wir während unserer Ehe Höhen und Tiefen und Probleme hatten, gab es während der Scheidung absolut keine Probleme."

Das Paar, das insgesamt 20 Jahre zusammen war, entschied sich bewusst für eine Mediation anstelle eines gerichtlichen Streits. Spelling hob hervor, dass dies die richtige Entscheidung war: "Wir haben kein Drama. Dies ist eine dramafreie Trennung und Scheidung." Und weiter: "Dean und ich sind aus dieser Scheidung mit einer sauberen Weste hervorgegangen. Keiner von uns hat den anderen um etwas gebeten." Ihre Kinder – Liam (18), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) und Beau (8) – blieben für beide stets im Mittelpunkt. "Das ist ein Beweis dafür, dass wir wirklich einen Schritt nach vorne machen und für die fünf Menschen da sein wollen, die wir aus Liebe geschaffen haben", erklärte Spelling.