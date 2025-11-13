Alec und Hilaria Baldwin: Ehe-Therapie wegen diesem Problem
Sie sind seit 2012 verheiratet, haben sieben gemeinsame Kinder und schon einige Krisen zusammen durchgestanden - auch wenn der Altersunterschied von 26 Jahren durchaus eine Herausforderung darstellt, wie Hilaria Baldwin nun über ihre Ehe mit Alec Baldwin verriet.
Hilaria Baldwin spricht über Altersunterschied in ihrer Ehe
"Ich glaube nicht, dass Alter nur eine Zahl ist, zumindest nicht in unserer Situation", sagte die 41-jährige Yogalehrerin in einer Folge des Podcasts "Uncut and Uncensored" zu Moderatorin Caroline Stanbury.
Dabei deutete sie an, dass sie und ihr Mann sich sogar therapeutische Hilfe suchen mussten, um mit dem großen Altersunterschied umzugehen.
"Manchmal muss ich ihn [Alec Baldwin] ansehen und sagen: 'Er hat 26 Jahre mehr Erfahrung'", erzählte Hilaria Baldwin über ihren 67-jährigen Ehemann. "Und manchmal ist das ein Zeichen von Stärke, und manchmal bedeutet es, dass wir eine Therapie brauchen", führte sie aus.
Welche Promi-Paare, schon einmal eine Ehe-Therapie brauchten, erfahren Sie hier:
Scheidungsgerüchte dementiert
Kursierende Gerüchte um eine Ehekrise, dementierte Hilaria Baldwin um Oktober jedoch vehement. Nachdem Spekulationen um eine mögliche Trennung laut geworden waren, weil sich Hilaria mehrfach ohne Ehering gezeigt hatte, meldete sich die Schauspieler-Gattin auf Instagram zu Wort.
Ein Fan hatte sie gefragt, warum sie ihren Ehering nicht trage. Daraufhin klärte Hilaria Baldwin ihre Follower mit einem witzigen Clip auf.
"Keine Sorge, Cammy", schrieb Hilaria am 5. Oktober zu einem Instagram-Video, adressiert an die Person, welche die Frage gestellt hatte. "Ich habe meinen Alec-Ersatz hier, während er arbeitet."
In dem Video ist Hilaria Baldwin zu sehen, wie sie mit einem Plüschtier von Alec Baldwins Figur Adam aus dem Film "Beetlejuice" von 1988 kuschelt.
Den angesteckten Ehering präsentiert sie dabei demonstrativ.
"Und der Ring ist genau hier", fügte Hilaria hinzu und klärte darüber auf, warum sie bei den Proben für die 34. Staffel der ABC-Show "Dancing with The Stars" auf das Schmuckstück verzichtet hatte.
Sie würde den Ring "beim Proben nicht trage, weil es bei dem ganzen verrückten Zeug, das wir machen, weh tut", so Alec Baldwins Frau.
Kommentare