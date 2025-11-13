Alec und Hilaria Baldwin: Ehe-Therapie wegen diesem Problem

Sie sind seit 2012 verheiratet, haben sieben gemeinsame Kinder und schon einige Krisen zusammen durchgestanden - auch wenn der Altersunterschied von 26 Jahren durchaus eine Herausforderung darstellt, wie Hilaria Baldwin nun über ihre Ehe mit Alec Baldwin verriet.

Hilaria Baldwin spricht über Altersunterschied in ihrer Ehe

"Ich glaube nicht, dass Alter nur eine Zahl ist, zumindest nicht in unserer Situation", sagte die 41-jährige Yogalehrerin in einer Folge des Podcasts "Uncut and Uncensored" zu Moderatorin Caroline Stanbury.

Dabei deutete sie an, dass sie und ihr Mann sich sogar therapeutische Hilfe suchen mussten, um mit dem großen Altersunterschied umzugehen.

"Manchmal muss ich ihn [Alec Baldwin] ansehen und sagen: 'Er hat 26 Jahre mehr Erfahrung'", erzählte Hilaria Baldwin über ihren 67-jährigen Ehemann. "Und manchmal ist das ein Zeichen von Stärke, und manchmal bedeutet es, dass wir eine Therapie brauchen", führte sie aus.

Welche Promi-Paare, schon einmal eine Ehe-Therapie brauchten, erfahren Sie hier: