Kurz vor Hochzeit: Tori Spelling küsste diesen Hollywood-Megastar

In den 1990er-Jahren gehörte Tori Spelling dank der Kultserie "Beverly Hills, 90210" und diversen TV-Filmen zu den erfolgreichsten Stars Hollywoods. Heute leuchtet Spellings Stern schon lange nicht mehr so hell wie damals, doch dank turbulentem Privatleben und der Neigung, jedes noch so intime Detail daraus in der Öffentlichkeit zu erzählen, sorgt die 51-Jährige nach wie vor regelmäßig für Schlagzeilen.

In ihrem Podcast "MisSpelling" machte sie nun ein überraschendes Lippenbekenntnis – in mehrfacher Weise.

Knutscherei mit Colin Farrell

Kurz vor ihrer Hochzeit mit Schauspieler Charlie Shanian im Jahr 2004 küsste Spelling einen sehr bekannten Hollywood-Star, erzählt sie. Es war aber eine Mutprobe: Sie befand sich mit Freundinnen in einem Luxushotel und gleichzeitig war auch ein anderer bekannter Schauspieler anwesend – nämlich Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin"). Die Aufgabe, die Spelling von ihren Freundinnen gestellt wurde: Zu Farrell hingehen und ihn auf den Mund küssen.

Spellings Vorteil: Sie traf Farrell schon Jahre zuvor im Büro ihres Agenten, sie flirtete, er jedoch nicht. Das war diesmal anders, erinnert sich die Tochter des 2006 verstorbenen Erfolgsproduzenten Aaron Spelling: "Ich bin direkt auf ihn zugegangen. Wir sahen uns an. Er sagte: 'Hi.' Ich sage: 'Hi.' Und wir fingen einfach an zu knutschen." Mehr sei allerdings nicht passiert, betont sie – immerhin sei sie ja auch verlobt gewesen. Doch das kurze Intermezzo mit Farrell blieb in Erinnerung und sie könne es nun von ihrer "Bucket List" streichen, betont Spelling im Podcast.