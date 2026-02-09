William und Kate: Geheim-Urlaub in französischen Alpen - mit Schinken-Käse-Toast für 85 Euro

Inmitten der Schlagzeilen um Andrew Mountbatten-Winsdors Auszug aus der Royal Lodge und des Wirbels um die neu veröffentlichten Epstein-Akten, sollen sich Prinz William und die Prinzessin Kate still und heimlich eine Auszeit in den französischen Alpen gegönnt haben. Das berichtet die britische Daily Mail. Einblicke in Williams und Kates Frankreichurlaub "Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben, wie ich enthüllen kann, einen ruhigen Urlaub im exklusiven französischen Skiort Courchevel verbracht", schreibt Adels-Korrespondentin Harriet Kean in einem Artikel für die britische Zeitung. Demnach sollen William und Kate im vergangenen Monat in einem gehobenen Bergrestaurant gesichtet worden sein, wo selbst ein Schinken-Käse-Toast 85 Euro kostet – allerdings mit Trüffel, berichtet Kean weiter, der ein Mitarbeiter verraten haben soll: "Sie haben sich sehr wohl gefühlt und waren äußerst höflich."

Andere Gäste sollen das Thronfolgerpaar in seiner Skiausrüstung aus der Ferne dabei gesehen haben, wie es das Restaurant verließ. "Ich konnte es kaum fassen, dass ich im selben Restaurant wie Kate und William zu Mittag aß", zitiert die Adelsexpertin einen Gast. "Sie sahen mit ihren Mützen einfach bezaubernd aus." Courchevel ist auch als "Saint-Tropez der Pisten" bekannt. Der Ort ist berühmt für seine Sterne-Restaurants und Designerläden. In der Vergangenheit haben auch schon andere Promis wie George Clooney und die Beckhams hier Urlaub gemacht.