William und Kate: Geheim-Urlaub in französischen Alpen - mit Schinken-Käse-Toast für 85 Euro
Inmitten der Schlagzeilen um Andrew Mountbatten-Winsdors Auszug aus der Royal Lodge und des Wirbels um die neu veröffentlichten Epstein-Akten, sollen sich Prinz William und die Prinzessin Kate still und heimlich eine Auszeit in den französischen Alpen gegönnt haben. Das berichtet die britische Daily Mail.
Einblicke in Williams und Kates Frankreichurlaub
"Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben, wie ich enthüllen kann, einen ruhigen Urlaub im exklusiven französischen Skiort Courchevel verbracht", schreibt Adels-Korrespondentin Harriet Kean in einem Artikel für die britische Zeitung.
Demnach sollen William und Kate im vergangenen Monat in einem gehobenen Bergrestaurant gesichtet worden sein, wo selbst ein Schinken-Käse-Toast 85 Euro kostet – allerdings mit Trüffel, berichtet Kean weiter, der ein Mitarbeiter verraten haben soll: "Sie haben sich sehr wohl gefühlt und waren äußerst höflich."
Andere Gäste sollen das Thronfolgerpaar in seiner Skiausrüstung aus der Ferne dabei gesehen haben, wie es das Restaurant verließ. "Ich konnte es kaum fassen, dass ich im selben Restaurant wie Kate und William zu Mittag aß", zitiert die Adelsexpertin einen Gast. "Sie sahen mit ihren Mützen einfach bezaubernd aus."
Courchevel ist auch als "Saint-Tropez der Pisten" bekannt. Der Ort ist berühmt für seine Sterne-Restaurants und Designerläden. In der Vergangenheit haben auch schon andere Promis wie George Clooney und die Beckhams hier Urlaub gemacht.
Es ist nicht bekannt, ob die Kinder der Waleses, Prinz George (12), Prinz Louis (7) und Prinzessin Charlotte (10), ihre Eltern im Jänner auf die Piste begleitet haben. Auch wo das Paar nächtigte, ist unklar.
Diese Skiorte sind bei den Royals beliebt
Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass William und Kate Urlaub in den französischen Alpen machten. 2016 waren sie hier erstmals in den Skiferien. Seitdem haben sie mehrere private Urlaube in exklusiven Resorts in dem europäischen Skigebiet verbracht. Zuletzt wurde die Familie Wales Anfang letztes Jahr in einem französischen Bergrestaurant gesichtet. "Es war eine ausgelassene Feier der Middletons", plauderte eine Quelle damals aus.
Im Winter zieht es die Royals auch oft in die Schweizer Berge. Klosters, Gstaad und Verbier sind Ski-Orte, die sowohl Charles als auch William und Harry in der Vergangenheit besuchten, um die Pisten unsicher zu machen. Im Jahr 2004 gaben Prinz William und Prinzessin Kate ihr Debüt als Paar bei einem Skiurlaub in Klosters, bei dem sie ihren allerersten öffentlichen Kuss teilten.
