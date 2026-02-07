Welches Verbot Ex-Prinz Andrew im neuen Zuhause zum Verhängnis werden könnte

Anfang Februar wurde bekannt, dass der im Epstein-Skandal tief gefallene frühere britische Prinz Andrew aus dem royalen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgezogen ist. Das berichteten britische Medien übereinstimmend. Der Bruder von König Charles III., der wegen seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Ehren und Titel hatte abgeben müssen, ist demnach aus der Royal Lodge in ein Haus namens Wood Farm auf dem Landsitz Sandringham gezogen. Es soll es sich zunächst um eine temporäre Bleibe handeln - der endgültige Umzug soll im April erfolgen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Marissa Davison Die Einfahrt zur Wood Farm

Freiwillig ist Andrew nicht ausgezogen, die Maßnahme hatte Charles III. bereits im Oktober praktisch angeordnet. In der herrschaftlichen Royal Lodge hatte Andrew über 20 Jahre lang gelebt. Die BBC veröffentlichte Fotos, die am Montag aufgenommen worden sein sollen und den 65-Jährigen beim Reiten im Windsor-Park zeigen. In Sandrinham sind eigentlich keine Hunde erlaubt Künftig soll Andrew Berichten zufolge die Marsh Farm bewohnen. Das Haus befindet sich ebenfalls in Sandringham. Dabei könnte sich ein Problem auftun: Laut der offiziellen Website des Anwesens sind in Sandrinhgam keine Hunde erlaubt. "Hunde sind im Sandringham House und in den Gärten nicht gestattet, mit Ausnahme von registrierten Assistenzhunden", heißt es da. Zumindest gilt das Verbot für Besucher und Besucherinnen. Die Regel könnte Andrew zum Verhängnis werden. Denn und Ex-Frau Sarah Ferguson hatten nach dem Tod von Königin Elizabeth II. deren verwaiste Corgis - Muick und Sandy - aufgenommen, wie eine Sprecherin der beiden 2022 erklärte. Andrew und Ferguson lebten trotz Trennung zusammen in der Royal Lodge. Ob sie mit ihm umgezogen ist, ist unklar. Genauso fraglich: ob die Hunde mitkommen durften.

Prinz Andrew wurde von der britischen Presse häufig als "Lieblingssohn" der Queen dargestellt. Es war Andrew, der der Königin die Corgis als Welpen geschenkt hatte. Muick war gemeinsam mit einem weiteren Welpen, Fergus, im Frühling 2021 auf Schloss Windsor eingezogen, um die Queen während der Corona-Quarantäne aufzuheitern. Nur wenige Wochen später starb Fergus im Alter von fünf Monaten. Zum Trost schenkten Andrew und seine Töchter Beatrice und Eugenie der Queen dann Sandy.