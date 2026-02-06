Nach jüngsten Enthüllungen über seine Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist Andrew Mountbatten-Windsor aus der Royal Lodge zwangsweise ausgezogen. Freiwillig soll Andrew seine Sachen aber nicht gepackt haben. Die Maßnahme hatte der König angeordnet. Andrew hat ein Haus auf dem Landsitz Sandringham bezogen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Es soll sich zunächst um eine temporäre Unterkunft handeln. Andrew musste zwangsweise seine Sachen packen Der endgültige Umzug des ehemaligen Herzogs von York soll im April erfolgen. Fotos von Umzugswägen vor der Royal Lodge in Windsor sorgten diese Woche aber bereits für Schlagzeilen - ebenso wie Andrews erster Auftritt seit der neuesten Veröffentlichung an Epstein-Akten, in denen auch er explizit auftaucht.

Bild von lächelndem Andrew brachte Fass zum Überlaufen Dass der Ex-Prinz am Samstagmorgen noch scheinbar unbeschwert seinem Lieblingshobby, dem Reiten auf dem Windsor-Anwesen, nachging und es sich sogar erlaubte, Passanten zuzuwinken und zu lächeln, sorgt in Großbritannien für Kopfschütteln (KURIER berichtete). Spätestens angesichts Andrews Unverschämtheit dürfte seinem Bruder Charles III. endgültig der Geduldsfaden gerissen sein. "Dieses Bild eines lächelnden Ex-Herzogs, der trotz der schweren Anschuldigungen keinerlei Reue zeigte, erzürnte den Palast und führte zu einem dringenden Bemühen, ihn nach Sandringham zu verbannen", berichtet der Mirror.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Toby Shepheard Ein Umzugswagen fährt vor einem Eingang der Royal Lodge in Windsor, aus der Andrew Berichten zufolge ausgezogen ist.