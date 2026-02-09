Fergies demütigende letzte Momente in Royal Lodge, bevor sie "hinausgeschmuggelt" wurde
Dass Andrew Mountbatten-Winsdor und Sarah Ferguson aufgefordert wurden, die Royal Lodge zu räumen, die sie Jahrzehntelang mietfrei bewohnt haben, ist bereits seit Ende des vergangen Jahres bekannt. Nach der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Akten machte König Charles III. schließlich Nägel mit Köpfen: Andrew ist vergangene Woche umgezogen, in eine vorübergehende Unterkunft, bevor er im April endgültig den für ihn vorgesehenen neuen Wohnsitz beziehen soll.
Andrews Umzug von Charles angeordnet
Wie der Mirror berichtet, soll König Charles derart verärgert darüber gewesen sein, dass Andrew nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten scheinbar unbeschwert seinem Lieblingshobby, dem Reiten auf dem Windsor-Anwesen, nachging und es sich sogar erlaubte, grinsend Passanten zuzuwinken, dass er ein Machtwort sprach (dazu mehr) und seinen Bruder aus der Royal Lodge verbannte. Andrews Umzug soll demnach nicht freiwillig gewesen, sondern vom Monarchen angeordnet worden sein. Die Entscheidung sei auf ein "dringendes" Gespräch zwischen Charles und Prinz William in Sandringham erfolgt, heißt es.
Fergies Flucht aus der Royal Lodge
Doch nicht nur Andrew, auch Ferguson, die ehemalige Herzogin von York, sah sich in den letzten Wochen mit weiteren Enthüllungen über ihre Beziehung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein konfrontiert. Fergusons Ruf dürfte damit unwiederbringlich beschädigt sein. Derart bloßgestellt hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und auch Fergies Auszug aus der Royal Lodge wird von der britischen Presse als unrühmlich beschrieben.
Nach Andrews Rauswurf aus dem royalen Anwesen soll Fergie ihre Sachen gepackt und im Schutze der Dunkelheit die Royal Lodge verlassen haben, berichtet der Mirror. "Umgeben von Amazon-Paketen und versteckt auf dem Rücksitz eines Autos" habe die zweifache Mutter heimlich die Flucht aus dem 30-Zimmer-Anwesen ergriffen, wie Quellen gegenüber dem Mirror verraten. Ihre letzten Momente in der Royal Lodge dürfte Sarah Ferguson damit in keiner guten Erinnerung behalten.
Wie Mirror berichtet, sei Fergie nun "obdachlos". Es ist bisher nicht bekannt, wo die Mutter von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie untergekommen ist.
Palast unter Druck - William und Kate nehmen Stellung
Prinz William und Prinzessin Kate indes haben sich inzwischen erstmals zu den Epstein-Akten geäußert. Ein Sprecher des Kensington-Palastes sagte am Montag gegenüber Journalisten in der saudischen Hauptstadt Riad: "Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales zutiefst besorgt über die anhaltenden Enthüllungen sind. Ihre Gedanken sind weiterhin bei den Opfern."
Dazu Königshaus-Korrespondent Russell Myers in einem Artikel für Mirror: "Die Royals spüren den Druck der öffentlichen Abscheu und der Erwartung, mehr zu tun."
