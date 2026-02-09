Fergies demütigende letzte Momente in Royal Lodge, bevor sie "hinausgeschmuggelt" wurde

Dass Andrew Mountbatten-Winsdor und Sarah Ferguson aufgefordert wurden, die Royal Lodge zu räumen, die sie Jahrzehntelang mietfrei bewohnt haben, ist bereits seit Ende des vergangen Jahres bekannt. Nach der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Akten machte König Charles III. schließlich Nägel mit Köpfen: Andrew ist vergangene Woche umgezogen, in eine vorübergehende Unterkunft, bevor er im April endgültig den für ihn vorgesehenen neuen Wohnsitz beziehen soll.

Andrews Umzug von Charles angeordnet

Wie der Mirror berichtet, soll König Charles derart verärgert darüber gewesen sein, dass Andrew nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten scheinbar unbeschwert seinem Lieblingshobby, dem Reiten auf dem Windsor-Anwesen, nachging und es sich sogar erlaubte, grinsend Passanten zuzuwinken, dass er ein Machtwort sprach (dazu mehr) und seinen Bruder aus der Royal Lodge verbannte. Andrews Umzug soll demnach nicht freiwillig gewesen, sondern vom Monarchen angeordnet worden sein. Die Entscheidung sei auf ein "dringendes" Gespräch zwischen Charles und Prinz William in Sandringham erfolgt, heißt es.