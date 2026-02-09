Carl Philip und Sofia feiern mit Fotos 1. Geburtstag von Tochter Ines - und wichtigen Meilenstein

Am 7. Februar 2026 feierte Prinzessin Ines, die Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, ihren ersten Geburtstag. Das Ehepaar, das auch drei gemeinsame Söhne hat, zelebrierte den Geburtstag ihres jüngsten Sprösslings mit der Veröffentlichung von neuen Fotos auf Instagram. Neues Foto zu 1. Geburtstag von Prinzessin Ines von Schweden "Heute feiern wir unsere kleine Sonnenschein-Ines, die ein Jahr alt wird", schrieben Sofia und Carl Philip von Schweden unter das offizielle Porträt ihrer Tochter.

Die kleine Prinzessin trägt auf dem Bild ein Rüschenkleid und eine blaue Schleife im Haar. In der Hand scheint sie ein Armband zu halten, das aus gelben Sternen und rosa Perlen besteht. Zu sehen hier: