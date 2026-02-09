Carl Philip und Sofia feiern mit Fotos 1. Geburtstag von Tochter Ines - und wichtigen Meilenstein
Am 7. Februar 2026 feierte Prinzessin Ines, die Tochter von Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia, ihren ersten Geburtstag. Das Ehepaar, das auch drei gemeinsame Söhne hat, zelebrierte den Geburtstag ihres jüngsten Sprösslings mit der Veröffentlichung von neuen Fotos auf Instagram.
Neues Foto zu 1. Geburtstag von Prinzessin Ines von Schweden
"Heute feiern wir unsere kleine Sonnenschein-Ines, die ein Jahr alt wird", schrieben Sofia und Carl Philip von Schweden unter das offizielle Porträt ihrer Tochter.
Die kleine Prinzessin trägt auf dem Bild ein Rüschenkleid und eine blaue Schleife im Haar. In der Hand scheint sie ein Armband zu halten, das aus gelben Sternen und rosa Perlen besteht.
Zu sehen hier:
Ines kann schon stehen
Was vielleicht nicht alle Royal-Fans mitbekommen haben: Sofia und Carl Philip veröffentlichten in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story zudem einen weiteren Schnappschuss von ihrer kleinen Tochter.
Womit sie anlässlich von Ines' Geburtstag einen weiteren Meilenstein im Leben des Wonneproppens mit der Welt teilten - denn aus dem in der Story geposteten Schwarz-Weiß-Bild geht hervor, dass Ines bereits stehen kann. Der Mini-Royal steht auf dem Foto am Fenster und hält sich an einer Stange fest, ganz ohne Hilfe ihrer Eltern.
