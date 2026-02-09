Epstein-Akten bringen weitere problematische Informationen über Ex-Prinz Andrew ans Licht

Die Epstein-Akten bringen weitere problematische Informationen über den britischen Ex-Prinzen Andrew ans Licht.

Andrew soll vertrauliche Dokumente weitergegeben haben

So entdeckten britische Medien darin E-Mails, die nahelegen, dass der frühere Handelsbeauftragte seinem Freund Jeffrey Epstein vertrauliche Dokumente weiterleitete. Die E-Mails, die teils im Dezember 2010 und Anfang 2011 versendet wurden, untergraben zudem die Behauptungen Andrews, den Kontakt zu Jeffrey Epstein zuvor abgebrochen zu haben.

Der US-Multimillionär, der jahrelang einen Missbrauchsring betrieb, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen, war damals bereits wegen der Prostitution einer Minderjährigen verurteilt.

Zu den weitergegebenen Dokumenten gehören Berichte offizieller Besuche in Hongkong, Vietnam und Singapur in Andrews Rolle als Handelsbeauftragter der britischen Regierung. Auch eine Analyse zu Investitionsmöglichkeiten in Afghanistan landete in Epsteins E-Mail-Postfach.