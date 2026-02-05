Epstein: Akten sprechen für Echtheit von Foto von Ex-Prinz Andrew mit Opfer Giuffre

E-Mail-Verläufe aus den Epstein-Akten legen die Echtheit eines inzwischen berüchtigt gewordenen Fotos vom früheren Prinzen Andrew und Epstein-Opfer Virginia Giuffre nahe. Die inzwischen gestorbene Giuffre hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrmals missbraucht zu haben - unter anderem 2001 in London, als sie noch minderjährig war. Damals soll das Bild im Haus von Epstein-Gehilfin Ghislaine Maxwell entstanden sein, wo der Übergriff stattgefunden haben soll. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab. Eine Zivilklage Giuffres in den USA endete jedoch in einem Berichten zufolge millionenschweren Vergleich. Das Foto zeigt den Prinzen mit einem Arm auf Giuffres Hüfte, daneben ist Maxwell zu sehen. Maxwell hatte das Foto in einem Interview aus dem Gefängnis heraus als "Fake" bezeichnet. Sie wurde wegen ihrer Rolle in dem von dem US-Multimillionär Jeffrey Epstein über Jahre betriebenen Missbrauchsring zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ex-Prinz Andrew, der jahrelang eine enge Freundschaft mit Epstein pflegte, behauptete, sich nicht an Giuffre erinnern zu können und säte in einem BBC-Interview ebenfalls Zweifel an der Echtheit des Fotos.

Doch ein E-Mail-Verlauf in den nun vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten legt etwas anderes nahe. Darin scheint sich Maxwell mit Jeffrey Epstein über eine Einlassung vor Gericht auszutauschen und sowohl die Begegnung zwischen Giuffre und Andrew als auch das Foto zu bestätigen. "Im Jahr 2001 war ich in London als (Name geschwärzt) eine Reihe von Freunden von mir traf, einschließlich Prinz Andrew. Es wurde ein Foto für sie gemacht, damit sie es Freunden und Familie zeigen konnte", heißt es in mehreren Fassungen eines Texts, den eine "G Maxwell" an einen "jeffrey E." schickte. Die Darstellung deckt sich mit der Giuffres, um deren Vorwürfe es zweifellos in dem Text geht. Andrews Beteuerungen, Giuffre niemals getroffen zu haben, werden damit weiter untergraben.

