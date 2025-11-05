Fergies Zukunft: Verlässt die Ex-Herzogin Großbritannien?

Drei Jahrzehnte nach ihrer Scheidung von Ex-Prinz Andrew , der kürzlich alle seine royalen Titel verlor, scheint sie sich endgültig von ihrem Ex-Mann zu distanzieren. Laut der Daily Mail gibt Ferguson sich selbst die Schuld für die jüngsten Entwicklungen und denkt sogar darüber nach, Großbritannien zu verlassen.

"Sarah (...) gibt sich selbst die Schuld. Sie wiederholt immer wieder: 'Was wäre, wenn ich dies nicht getan hätte oder das nicht getan hätte'", so ein Insider gegenüber der Daily Mail. Diese Selbstvorwürfe kommen zu einer Zeit, in der die Ex-Duchess zunehmend isoliert lebt. Ein weiterer Insider berichtete: "Die Einladungen sind über Nacht ausgeblieben."

Keiner will mehr etwas von Fergie wissen

Andrew hat sich kürzlich dazu bereit erklärt, die langjährige Residenz im Royal Lodge zu verlassen. Dort lebte das geschiedene Paar trotz der offiziellen Trennung im Jahr 1996 weiterhin gemeinsam. Doch Ferguson, die in der Vergangenheit für ihre Loyalität gegenüber Andrew bewundert wurde, scheint jetzt auf Distanz zu gehen. "Es gibt viele, die ihre hartnäckige Loyalität gegenüber ihrem Ex-Mann und ihrer Familie fast bewundert haben", wird eine Quelle von der Daily Mail zitiert.

Doch die jüngsten Enthüllungen über ihre Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben ihren Ruf nachhaltig beschädigt. "Das Telefon hat über Nacht aufgehört zu klingeln. Selbst diejenigen, die bereit waren, sie vor einem Monat noch zu verteidigen, wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben", so die Quelle. "Es ist eine Katastrophe. Beruflich und persönlich. Selbst sie sieht keinen Weg mehr, zurückzukommen."

Und ein weiterer Insider ist sich sicher: "Sie hat immer einen Weg gefunden, sich von den vielen öffentlichen Skandalen, mit denen sie im Laufe der Jahre konfrontiert war, zu erholen, normalerweise mit einem gut bezahlten öffentlichen Schuldbekenntnis und dem Versprechen, sich zu ändern. [Aber] das ist diesmal unwahrscheinlich. Es geht jetzt nicht nur um ihre Finanzen, sondern auch um ihre persönlichen Beziehungen zu einem Serientäter im Bereich Sexualdelikte – und ihre Bereitschaft, darüber zu lügen."