Fergies Zukunft: Verlässt die Ex-Herzogin Großbritannien?
Zusammenfassung
- Sarah Ferguson, Ex-Herzogin von York, distanziert sich nach Skandalen und Isolation zunehmend von Ex-Mann Prinz Andrew und denkt über einen Wegzug aus Großbritannien nach.
- Ihr Ruf und ihre Geschäftsinteressen sind durch Verbindungen zu Jeffrey Epstein und den Verlust gesellschaftlicher Unterstützung schwer beschädigt.
- Es wird spekuliert, dass sie ihre Memoiren veröffentlichen könnte, während sie einen Neuanfang im Ausland plant.
Die ehemalige Herzogin von York, Sarah Ferguson, scheint vor einem Wendepunkt in ihrem Leben zu stehen.
Drei Jahrzehnte nach ihrer Scheidung von Ex-Prinz Andrew, der kürzlich alle seine royalen Titel verlor, scheint sie sich endgültig von ihrem Ex-Mann zu distanzieren. Laut der Daily Mail gibt Ferguson sich selbst die Schuld für die jüngsten Entwicklungen und denkt sogar darüber nach, Großbritannien zu verlassen.
"Sarah (...) gibt sich selbst die Schuld. Sie wiederholt immer wieder: 'Was wäre, wenn ich dies nicht getan hätte oder das nicht getan hätte'", so ein Insider gegenüber der Daily Mail. Diese Selbstvorwürfe kommen zu einer Zeit, in der die Ex-Duchess zunehmend isoliert lebt. Ein weiterer Insider berichtete: "Die Einladungen sind über Nacht ausgeblieben."
Keiner will mehr etwas von Fergie wissen
Andrew hat sich kürzlich dazu bereit erklärt, die langjährige Residenz im Royal Lodge zu verlassen. Dort lebte das geschiedene Paar trotz der offiziellen Trennung im Jahr 1996 weiterhin gemeinsam. Doch Ferguson, die in der Vergangenheit für ihre Loyalität gegenüber Andrew bewundert wurde, scheint jetzt auf Distanz zu gehen. "Es gibt viele, die ihre hartnäckige Loyalität gegenüber ihrem Ex-Mann und ihrer Familie fast bewundert haben", wird eine Quelle von der Daily Mail zitiert.
Doch die jüngsten Enthüllungen über ihre Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben ihren Ruf nachhaltig beschädigt. "Das Telefon hat über Nacht aufgehört zu klingeln. Selbst diejenigen, die bereit waren, sie vor einem Monat noch zu verteidigen, wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben", so die Quelle. "Es ist eine Katastrophe. Beruflich und persönlich. Selbst sie sieht keinen Weg mehr, zurückzukommen."
Und ein weiterer Insider ist sich sicher: "Sie hat immer einen Weg gefunden, sich von den vielen öffentlichen Skandalen, mit denen sie im Laufe der Jahre konfrontiert war, zu erholen, normalerweise mit einem gut bezahlten öffentlichen Schuldbekenntnis und dem Versprechen, sich zu ändern. [Aber] das ist diesmal unwahrscheinlich. Es geht jetzt nicht nur um ihre Finanzen, sondern auch um ihre persönlichen Beziehungen zu einem Serientäter im Bereich Sexualdelikte – und ihre Bereitschaft, darüber zu lügen."
Wird Fergie ihre Memoiren veröffentlichen?
Die ehemalige Herzogin von York soll "am Abgrund" stehen, zitiert auch Adels-Expertin Rebecca English in einem Artikel in der Daily Mail einen Nahestehenden von Fergie. "Sie ist reumütig und beschämt, befürchtet aber auch, dass der Skandal ihren eigenen Geschäftsinteressen, darunter einer Reihe neuer Romane, die bald erscheinen sollen, fatal geschadet hat", verrät eine weitere ungenannte Quellen aus Fergusons Umfeld.
Spekuliert wird nun, ob die 66-Jährige ihre Memoiren veröffentlichen könnte. Angeblich habe es bereits erste Gespräche mit einer Reihe von Verlegern gegeben.
Lässt Fergie Großbritannien hinter sich?
Während Ex-Prinz und Ex-Ehemann Andrew nun nach Sandringham zieht, plant Ferguson (die nun ebenfalls auf ihren Herzoginnen-Titel verzichten muss und künftig nur noch Sarah Ferguson heißen wird) offenbar, ihre eigene Bleibe zu finden und ein neues Kapitel ihres Lebens zu beginnen – weit weg von ihrem Ex-Mann.
In einem "Exklusivinterview", so die Daily Mail, verrieten Insider, dass die ehemalige Herzogin von York möglicherweise Großbritannien verlassen wird, um im Ausland zu leben, weil sie "keinen anderen Ausweg sieht". Denn "abgesehen von ihren Kindern und Enkeln gibt es nicht viel, was sie hier hält."
Ein Insider ist jedoch überzeugt: "Sie wird weitermachen mit ihrem Leben."
Kommentare