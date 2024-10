Royale Verwandte: Kate "unglaublich tapfer" - und Sorge um König Charles

Lord Frederick ist Sohn des Prinzen und der Prinzessin Michael von Kent. Sophie Winkleman und er hatten einander kennengelernt, weil er sie durch ihre Rolle als Big Suze in der Channel-4-Komödie "Peep Show" erkannt hat. "Wir verließen zwei verschiedene Partys und fuhren mit dem gleichen Taxi", erinnerte sie Lord Fredericks Frau an die erste Begegnung mit dem Royal. "Er sagte: 'Du bist Big Suze, ich liebe dich!' Ich lachte und bat das Taxi, mich irgendwohin zu bringen. Er tat so, als würde er zum selben Ort fahren, wir teilten uns das Taxi und sind seitdem zusammen."