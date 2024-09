Bericht: Olivia Culpo und Christian McCaffrey neue Besitzer von Clooneys 14-Mio.-Villa

Dem Promiportal TMZ zufolge haben die beiden das Anwesen für 14,5 Millionen US-Dollar erstanden. Das Haus mit sechs Schlafzimmern biete demnach viel Privatsphäre, da es abgelegen liege und von vielen Bäumen umgeben sei. In dem Bericht heißt es, dass das Anwesen fast 30 Jahre in Clooneys Besitz gewesen sei. Er selbst habe es 1995 der Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks für 2,2 Millionen Dollar abgekauft.

Gerüchte um Verkauf von Villa am Comer See

Clooney ist mit dem Kauf und Verkauf von Immobilien vertraut. 2023 wollte er nach Medienberichten seine Luxusvilla am Comer See loswerden. Das Anwesen in der Gemeinde Laglio direkt am Ufer des norditalienischen Sees, wo er sich seit zwei Jahrzehnten immer wieder aufhält, stand angeblich zum Verkauf. Dies berichtete zumindest die italienische Zeitschrift Oggi unter Berufung auf eine Immobilienagentur, die sich in der Region auf hochpreisige Häuser und Grundstücke spezialisiert hat. Die Zeitung Corriere della Sera spekulierte vergangenes über einen Erlös von bis zu 100 Millionen Euro. Wenig später ließ Clooney die Berichte dementieren: "Das stimmt nicht", sagte er dem US-People-Magazin.