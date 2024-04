Rebel Wilson: Von britischem Royal zu Drogen-Orgie eingeladen

Das Prinz William , Prinz Harry und Prinzessin Catherine in jungen Jahren exklusive Clubs in London unsicher machten, ist bekannt. Vor allem Harry steht ganz offen dazu, dass er früher regelmäßig Alkohol trank, Marihuana rauchte und mit halluzinogen Substanzen experimentierte.

In seinen Memoiren "Spare" gibt Harry auch seine Schattenseiten der Öffentlichkeit preis. Er schreibt auch von seiner Angewohnheit, dass er sich noch im Alter von 36 Jahren nachts gerne einen Joint drehte, um diesen ungestört zu rauchen. Auch über seine Erfahrungen mit psychedelischen Drogen berichtet der Herzog von Sussex in seinem Buch.

In ihren neuen Memoiren "Rebel Rising" berichtet die gebürtige Australierin, dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie sie einmal zu einer Drogen-Orgie in Südkalifornien eingeladen habe.

Die Schauspielerin erinnert sich, dass sie bei der Veranstaltung, die sie als "verrückt" bezeichnet, ein "dralles Mädchen-Outfit mit Kegelhut" trug. Die Veranstaltung war an Extravaganz offenbar nicht zu übertreffen. Wilson berichtet von Akrobaten, Männern, die auf Pferden wetteiferten, und einem Schwimmbad voller als Meerjungfrauen verkleideter Frauen.

Auf der Party habe sie außerdem gesehen, wie sich der britische Royal unter die Leute mischte, während Drogen auf Tabletts verteilt wurden.

"Ich beobachte, wie der britische Royal herumflattert, während ich ständig meine Brüste hochhebe. Sie sind mein bestes physisches Kapital", scherzt Wilson in ihrem Buch und fügt hinzu, dass die Droge MDMA – das sie zunächst für süße Leckereien hielt – angeblich nach einem aufwendigen Feuerwerk herumgereicht wurde.

Royal "an fünfzehnter oder zwanzigster Stelle in der britischen Thronfolge"

Ihr sei gesagt worden, die Droge sei "für die Orgie", da solche Aktivitäten normalerweise zu einem bestimmten Zeitpunkt am Abend auf den Partys des Tech-Milliardärs beginnen würden. "Jetzt ergab der Kommentar der Windsors, dass mehr Mädchen benötigt würden, viel mehr Sin", schreibt sie in ihrem Buch. "Sie sprachen nicht über ein Jungen-Mädchen-Verhältnis wie in einer Achtklässler-Disco", fügt Wilson hinzu. "Sie redeten von einer ORGIE!"

Wilson, die damals noch Jungfrau war, sagt, sie habe das Gelände verlassen, bevor sich angeblich eine wilde Sexszene abspielte. "Unnötig zu erwähnen, dass ich mein Kleid hochziehe und so schnell ich kann rausrenne", schreibt sie.

Obwohl die 44-jährige den Namen des Royals nicht nennt, gibt sie einen vagen Hinweis: Die Person sei männlich und möglicherweise "an fünfzehnter oder zwanzigster Stelle in der britischen Thronfolge". Auch der name des Milliardärs, der die Feier veranstaltet hat, bleibt in Rebel Wilsons Memoiren unerwähnt.