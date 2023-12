Queen setzte sich laut britischen Medien für Harrys Schutz ein

Harry kämpft derzeit mit einer Klage gegen das britische Innenministerium für angemessenen persönlichen Schutz. Im Kern geht es darum, ob er ein Anrecht auf dieselben Sicherheitsvorkehrungen hat wie der Rest der königlichen Familie, wenn er in seine alte Heimat reist. Derzeit lebt er mit Frau und Kindern in den USA.

Die Auszüge aus dem Schreiben kamen in einer anderen juristischen Auseinandersetzung auf, die sich gegen den Verlag der Boulevardzeitung Mail on Sunday richtet. Den Unterlagen zufolge will Harry schon in Sandringham im Jänner 2020 angeboten haben, im Zweifel für Polizeischutz zu zahlen. Im Brief sei das nicht erwähnt, heißt es in den Unterlagen. Das Ministerium hatte das abgelehnt - ein Anwalt hatte darauf verwiesen, dass Polizeischutz nicht käuflich sei.