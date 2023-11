Adelsexperte: Prinz Harry am Todestag der Queen von William ignoriert

Harry sei schließlich darüber informiert worden, dass William bereits einen Flug mit Prinz Andrew, Prinz Edward und dessen Frau Sophie organisiert hatte. Es sei ihm aber nicht gelungen, Kontakt mit ihnen aufnehmen, um sich ihnen anzuschließen. "Es war sehr beunruhigend, das mitzuerleben", habe eine Harry nahestehende Quelle Scobie gesagt. "Harry war dabei völlig auf sich allein gestellt."

Das Auto mit Prinz William am Steuer und Andrew, Edward und Sophie auf den Sitzen kam um 17.05 Uhr Ortszeit auf Schloss Balmoral an. Harry hatte es Medienberichten zufolge knapp nicht mehr geschafft, sich von seiner Großmutter zu verabschieden. Als er an ihrem Sterbett eintraf, soll sie bereits tot gewesen sein.

Zum Zeitpunkt des letzten Atemzugs war Harrys Flieger dorthin noch in der Luft. Eine letzte Umarmung oder gar eine endgültige Versöhnung ist ihm damit verwehrt geblieben.

Dass es anderen Royals genauso ging, sickerte in der britischen Presse erst deutlich später durch. Als letzter kam Harry in Balmoral an, als Erster brach er am Morgen danach wieder auf. Meghan blieb dem schottischen Landsitz gleich ganz fern. Dies habe das Paar entschieden, weil auch Kate wegen der Kinder zu Hause geblieben war, hieß es aus Insider-Kreisen des Paares. Andere munkeln, Meghan sei explizit nicht erwünscht gewesen, wie etwa die Daily Mail breit berichtete.