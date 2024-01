Prinzessin Kate unter Druck - arbeitet nach Bauch-OP vom Bett aus

An erster Stelle st√ľnden f√ľr Kate und William aber nach wie vor ihre drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Der Prinz und die Prinzessin von Wales w√ľrden derzeit die "Familie an erste Stelle und den Job an zweite Stelle" setzen, zitiert The Times einen Insider. "Die Kinder stehen immer im Mittelpunkt ihres Universums. Das wird auch weiterhin so bleiben. Sie wollen sicherstellen, dass sie in Zukunft so viel Normalit√§t wie m√∂glich haben."