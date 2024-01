Kate im Spital: Wie George, Charlotte, Louis ohne ihre Mutter klarkommen

Nach ihrer Operation am Bauch, werde sich Prinzessin Catherine in ihren eigenen vier Wänden erholen, hatte der Palast am Mittwoch bekannt gegeben. Bis nach Ostern werde die Prinzessin von Wales keine Termine wahrnehmen, um sich zu kurieren Thronfolger Prinz William tritt in den kommenden wohl kürzer, wird ferner berichtet, um sich zwischenzeitlich um sich um Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zu kümmern.

William und Kate: Alltag der Kinder soll so normal wie möglich weiterlaufen

Kate hoffe, "dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch versteht, für ihre Kinder so viel Normalität wie möglich zu bewahren", hatte der Palast verlautbart. Laut dem britischen Mirror wurde bestätigt, dass William am Mittwochabend zu Hause bei den Kindern war, während Catherine im Spital behandelt wurde.

➤ Lesen Sie hier mehr: Royales Krankenlager: Operationen bei Kate und Charles