Prinzessin Kate machte König Charles eines "sehr klar": "Erfordert viel Mut"

Trotz ihrer zentralen Rolle innerhalb der Königsfamilie stehen Prinzessin Kate jedoch einige Freiheiten zu - was unter anderem daran liegen soll, dass die dreifache Mutter König Charles III. mitgeteilt haben soll, dass sie ihre Aufgaben innerhalb der "Firma" in ihrem eigenen Tempo gestalten werde, mit dem klaren Ziel, die Familie an die erste Stelle zu setzen.

Prinzessin Kates Entscheidung erforderte "viel Mut"

Die Art und Weise, wie Kate den Monarchen über ihre Entscheidung informierte, habe "viel Mut" erfordert, verrät Jobson, Verfasser der Biografie "Catherine: The Princess of Wales". "Mit ihren Kindern hat sie sowohl der verstorbenen Königin als auch dem jetzigen König sehr deutlich gemacht, dass sie sich nicht dazu drängen lässt, Dinge zu tun, die sie nicht unbedingt tun möchte", sagte Jobson über Kate gegenüber dem Hello!-Magazin. "Das erfordert ziemlich viel Mut, denn man befindet sich in einer sehr fremden Welt", wenn man als Bürgerliche Teil der Königsfamilie wird.

Kate wuchs mit ihren beiden jüngeren Geschwistern Pippa und James Middleton in Berkshire auf und studierte später Kunstgeschichte an der University of St. Andrews, wo sie 2001 Prinz William kennenlernte.