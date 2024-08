Beatrice wird 36: Vom peinlichen Brezel-Malheur zur Fashion-Grand-Dame

Im Gegensatz zur verstorbenen Königin Elizabeth II. und Kate, die für ihre bunte Garderobe bekannt sind, bevorzugt Beatrice sanfte, gedämpfte Töne und zarte Blumendrucke.

Carolyn Mair, Psychologin und Unternehmensberaterin sowie Autorin von "The Psychology of Fashion", erklärte gegenüber der Daily Mail die Bedeutung der von Beatrice favorisierten Farbauswahl. "Farbe spielt eine wichtige Rolle dabei, wie wir uns wahrnehmen und ausdrücken", so Mair. "Verschiedene Farben rufen unterschiedliche Emotionen und Stimmungen hervor und ermöglichen es uns, unsere Individualität und Vorlieben zu kommunizieren."

"Zum Beispiel werden lebendige und warme Farben wie Rot und Gelb oft mit Energie, Positivität und Stimulation in Verbindung gebracht, während kühlere Töne wie Blau und Grün vor allem durch soziokulturelle Assoziationen mit Ruhe, Gelassenheit und Entspannung in Verbindung gebracht werden."

Beatrice selbst hat schon mehrfach Blau, Salbei, Creme, Puderrosa und Beige getragen. In diesen dezenten Farbtönen scheint sie sich auch besonders wohlzufühlen.