Wichtigstes Erbe von Eugenie und Beatrice in Gefahr, weil sie eine Sache verweigern

Ein Immobilienexperte behauptet, das Erbe von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie wäre in Gefahr.

Obwohl den beiden Töchtern von Prinz Andrew und Sarah Ferguson nach ihrer Geburt in den Jahren 1988 und 1990 der Titel "Prinzessin" verliehen wurde, sind die beiden keine arbeitenden Vollzeit-Royals.

"Im Moment ist dies noch Teil des Crown Estate und der Vorstand wird über die langfristigen Pläne entscheiden", so der Immobilienexperte über die Causa.

"Prinz Andrew hat den Wunsch geäußert, das Anwesen an seine Töchter zu übergeben", verrät der Eigentümer von "Golden Key Estates", Raj Chohan , gegenüber The Express.

Obwohl König Charles III. daran interessiert sein soll, ihren Vater Andrew aus der Royal Lodge zu vertreiben, geht man davon aus, dass der in Ungnade gefallene Prinz das Anwesen als Erbe für Beatrice und Eugenie hinterlassen möchte.

Erst im April dieses Jahres hatte Charles' Ex-Butler Prinzessin Eugenie vorgeworfen, sie würde sich weigern, die Königsfamilie zu entlasten. Grant Harrold , der sieben Jahre lang bei Charles angestellt war, behauptete, dass die 34-Jährige keine weiteren Pflichten übernehmen möchte, während aufgrund der gesundheitlichen Krise von König Charles und Prinzessin Kate Personalmangel in der "Firma" herrscht.

"Prinzessin Eugenie ist wahrscheinlich vorsichtig, wenn es darum geht, königliche Pflichten zu übernehmen, da dies ihr ganzes Leben in Anspruch nimmt. Ich habe die Zeitpläne gesehen, und man kann es nicht einfach ein- und ausschalten", verriet der ehemalige Butler des Monarchen gegenüber der New York Post.

Eugenie und ihr Ehemann seien nicht bereit für die mit einer royalen Rolle verbundenen Anforderungen, sagte er. Außerdem habe die Prinzessin von York generell andere Pläne. "Eugenie ist sehr daran interessiert, ihre eigene Karriere zu machen, und das ist etwas, was ihr sehr am Herzen liegt – also ja, sie zögert wahrscheinlich, königliche Pflichten zu übernehmen", wurde Harrold zitiert.