Adelsexperte: Prinz William nach Kates Diagnose "völlig niedergeschlagen"

Der britische Thronfolger Prinz William hat schwierige Zeiten hinter sich, die von Sorgen um seine Lieben geprägt gewesen sein dürfte. Wie es ihm und seiner an Krebs erkrankten Ehefrau Prinzessin Kate wirklich geht, wissen wohl nur sie und ihr engster Kreis. Adelskommentatoren beschäftigt die Situation - jeder Auftritt und seltene Kommentar über den Gesundheitszustand Kates wird in der "Yellow Press" genau "analysiert".

William sei "völlig niedergeschlagen" gewesen, als er von der Diagnose erfahren habe, so der britische Autor und Adelsexperte Robert Jobson. "Es war niederschmetternd für ihn", sagte er im Gespräch mit dem Promiportal Us Weekly. Der Prinz habe wohl "einen Kloß im Hals" oder ein "leeres Gefühl im Magen" verspürt. "Es hat ihn erschüttert", so Jobson weiter. "Daran gibt es keinen Zweifel."

Die Last auf Williams Schultern Andererseits sei Kate "sehr stoisch" geblieben. Sowohl sie als auch der ebenfalls krebskranke König Charles sollen gesagt haben: "Wir brauchen dich jetzt, um die Verantwortung zu übernehmen." Sowohl William als auch Charles' Frau Camilla hätten ihre neuen Rollen innerhalb der königlichen Familie verstanden und mehr Arbeit übernommen. Kate habe William "gezeigt, dass sie für ihn da ist, genauso wie er für sie da ist".

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond kommentierte im Gespräch mit der Zeitung Mirror die Last auf den Schultern des Thronfolgers. "Es gab Zeiten in diesem Jahr, in denen William unglaublich allein aussah. Er trägt die Verantwortung eines Sohnes, dessen Vater Krebs hat, eines Ehemannes, der sich um seine ebenfalls an Krebs erkrankte Frau kümmert und die eines Vaters von drei kleinen Kindern."

William habe keinen Bruder und keine Mutter mehr, an die er sich in dieser schwierigen Zeit wenden könnte, so Bond weiter. Prinzessin Diana war in der Nacht auf den 31. August 1997 mit 36 Jahren ums Leben gekommen. Am 1. Juli wäre sie 63 Jahre alt geworden. Mit seinem Bruder Harry ist er zerstritten. Prinzessin Kate war im Jänner im Bauchraum operiert worden. Im März gab sie in einem Video bekannt, dass Krebs vorgelegen habe und sie vorsorglich Chemotherapie bekomme. Auch ihr Schwiegervater Charles wird wegen einer Krebserkrankung behandelt, ist aber im Gegensatz zu ihr schon seit Längerem wieder viel unterwegs auf Terminen. Um welche Krebsarten es sich handelt, hat das Königshaus nicht bekanntgegeben.