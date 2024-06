Prinzessin Kate bei Trooping the Colour: Erste Fotos von ihrem Comeback

Auch Fotos von der Kutschenfahrt der Princessin von Wales sind bereits zu bestaunen. Um 13 Uhr wird sich Kate mit König Charles und Königin Camilla, ihrem Ehemann Prinz William und anderen Mitgliedern des Königshauses auf dem Balkon des Buckingham Palace versammeln.

Der Name "Trooping the Colour" bezieht sich auf das Präsentieren der auch als "colour" bezeichneten Fahnen der teilnehmenden Regimenter. Die Zeremonie entstand vermutlich zur Regierungszeit von König Charles II. (1660 – 1685). 1748 wurde festgelegt, dass mit der Parade der offizielle Geburtstag des Königs gefeiert wird. Grund ist vor allem, dass beim Termin im Juni in der Regel besseres Wetter herrscht. Charles III. ist bereits am 14. November 75 Jahre alt geworden